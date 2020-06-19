痔瘡台女以人工皮封肛門　大便後循環再用　衝擊畫面連醫生都傻眼

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

難以啟齒的病症讓人害羞就醫，但更糟糕的是「病人自己當醫生」。台灣一名40歲女子患有嚴重痔瘡，手術三天後急忙回診，主訴屁股爆痛，讓她坐立難安。脫下褲子醫生一瞧，發現她上面貼著一片「吸飽膿水的人工皮」，細問原因讓人超傻眼。

人工皮可以這樣用嗎…？痔瘡台女以假皮封肛門　驚人舉動背後更恐怖的是…（點圖放大▼▼▼）

+10
+9
+8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣大腸直腸外科及痔瘡手術主治醫生鍾雲霓曾指出，有痔瘡不一定會造成生活困擾，有人可以和痣瘡和平相處，如果痣瘡問題屬於一次性，只會偶爾發生一下，透過坐浴、藥膏等治療即可，但若痣瘡反覆發生，甚至出現兩徵兆，如大軟便都會血染馬桶，恐造成慢性貧血，以及痣瘡脫垂卡在肛門外，造成腫脹疼痛，無法正常生活者，即需要積極以手術割除。

相關圖輯：台60歲婦肚子呱呱叫　孫女問「裡面裝青蛙嗎」　意外揭恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

+12
+11
+10

現以微創手術只要三小時，術後一週內復原，並服用軟便劑幫助排便順暢。鍾雲霓提醒，患者術後須多喝水、多補充纖維質，保持充足睡眠，避免吃辣、酒精等刺激性食物，或是容易造成腹瀉之食品，平常也要提高免疫力，預防感染，更重要的如廁習慣，需暫時以水清洗，取代衛生紙擦屁股，才能保護好肛門健康。

相關圖輯：60歲台婦從未停經？竟讚「自己子宮很乖」　醫生一語道破恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

+3
+2
台女突然核彈級肚痛　無性行為下體卻內出血？　背後真相嚇窒媽媽
台男做愛狂換姿勢「陰莖斷裂」　醫生揭更驚人真相：對手原來是…
【性病】台女與閨密齊染椰菜花　竟與玩3P無關？醫生揭更驚人內幕
腳痕、腳臭一定係香港腳？17歲台男腳板臭崩崩　醫生揭恐怖真相
【月經】台女星經期玩水下體生滿粒粒　蘿莉塔諱疾忌醫下場竟是…
【自慰】30歲台男密集式打飛機致嘔血？「戒J」失敗下場出人意表

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。