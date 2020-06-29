網紅律師教睇清10點投資陷阱：錢這種事，盲從是很難獲利

文：台灣律師 呂秋遠 詐欺，是種可惡的犯行，而許多的詐欺犯，都會以「貪念」作為詐欺的最好工具，特別是金融詐欺。貪婪不是不好，許多人的奮發向上，都是以貪婪為出發點。但是，脫離現實的貪婪，就會衍生很多問題，甚至犯法。所謂的金融詐欺，通常就是以投資為誘餌，讓被害人願意交付鉅額金錢，數字上百萬，乃至於上千萬，最後都是血本無歸。

↓↓↓ 即睇10點教你分辨投資騙案 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

這種詐騙模式通常是這樣：朋友會介紹名片上印著「某某投資顧問管理公司總經理」之類頭銜的人，告訴你投資獲利很高。接著就會簽署一份沒人看得懂的契約，裡面充滿了各種術語，唯一看得懂的字眼，就是保證固定獲利或是保證本金不受影響。當心動投入資金以後，開始或許會有一點回收，於是繼續加碼，甚至拿虛幻的回收繼續投入，等到自己再也沒錢，或者成為最後一隻老鼠，才會發現自己的帳戶已經淨空，而對方卻人去樓空，或是告訴你已經因為某個特殊的事件，例如金正恩可能往生、川普可能感染肺炎等等一些族繁不及備載的理由，全部虧損完畢。

朋友介紹的投資管道不見得不可信，但是他很賺，不代表他真的很賺，更不代表你也會賺，可能他只是在幫忙找下一隻老鼠。（《奪命金》劇照）

那麼，到底應該如何分辨金融詐欺呢？

1.朋友介紹的投資管道不見得不可信，但是他很賺，不代表他真的很賺，更不代表你也會賺，可能他只是在幫忙找下一隻老鼠。

2.除了金管會核准的機構外，不能承諾投資人有固定報酬收入，所以一旦談固定報酬，出現問題的機率就很高，這會有非法吸金的疑慮。

3.保本的產品不是沒有，但是通常投資報酬率會非常低。如果又保本，又能投資報酬率超過10%以上，詐騙的可能性就很高。

4.如果有人跟你說，這個項目的投資報酬率超過30%，你應該問他，幹嘛自己不投資，還要辛苦的當業務或代操？

金融詐欺通常就是以投資為誘餌，讓被害人願意交付鉅額金錢，數字上百萬，乃至於上千萬，最後都是血本無歸。（《奪命金》劇照）

5.看不懂的文件不要簽名，不要給錢。所有文件，都是看懂、覺得合理才簽名。看不懂，就請他多解釋幾次到聽懂為止，請不要覺得自己這樣會看起來很笨。但是有書面文件，也不代表一定可以拿到錢。

6.要投資以前，請確認對方有沒有合法的證照，不論是個人或是公司。

7.不懂的事情，就不要投資。關於錢這種事，盲從是很難獲利的。

8.關於投資，不要相信認識很久的朋友，而是要去請教專業人士，因為專業不會變，但人是會變的。

9.天底下，沒有一夕致富這種事，如果有，百分之九十九是詐騙，剩下的百分之一，先問問自己有沒有這種運氣。

10.如果沒有按照前九點篩選投資，最後只會得到對方一句話：「那個已經沒用了。」因為他的承諾，只限於那次選舉，不是啦！是那次遊說而已。

祝福大家，都能真正發大財。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）