淘寶店主似古人爆紅　網民追捧狂讚：你好像光緒帝個皇后

不少淘寶店因價廉物美備受買家愛戴，惟近日一間淘寶店被網民瘋狂追看，縱其手工旗袍十分精美，惟大家看中的卻是由店主兼任的模特兒，她被讚有古代氣質，樣貌與歷史照片中的清朝妃嬪異常相似，部分人殺到網店和她有趣互動，有眼利者更直言她簡直和光緒的隆裕皇后撞樣，令人會心微笑。

有淘寶店主憑歷史人物氣質，突然爆紅，令其網店瀏覽量急增。（網店照片）

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「模特比衣服更受歡迎！」，一間專售手工旗袍的貴價淘寶網店，近日瀏覽量激增，全因被網民發現店主兼模特兒的與眾可同，引來圍觀。

網店名為「嫣之美」，店主為一名氣質獨特甚具古典味道的女士，她在每件旗袍的出售頁面都有放上自己製作的照片，力證全是手工製成，而其售價同樣可觀，平均而言一件旗袍售價高達數千元。

雖只是兼任模特兒，惟她卻十分專業，表情動作十分到位，不論演繹古代或民初式樣裙子，也一樣韻味十足，有網民湧到問與答位置，留言查詢搞笑問題，沒料真的釣出店主真人，看來面無表情的她，回答時卻極其生鬼，一問一答令人爆笑。

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有網民大讚店主有種古人的感覺，特別像清朝皇室的後宮妃嬪，有眼利者網上查一查，更發現店主竟然和歷史上命途多舛的光緒皇帝正妻隆裕皇后撞樣，令人大感驚訝，沒想到店主也指，原來這個秘密，早有人說過，有人笑問不想要旗袍只想要店主，她也搞笑回答500萬有交易。

店主 v.s. 網民爆笑互動

↓↓↓ 她們都扮過隆裕皇后 網民批評唔寫實！↓↓↓

同場加映：和古人撞樣的藝人！

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