台最美女醫生曬性感　比堅尼大露終極美背　夏宇禾：曬一曬就變黑

台灣女星夏宇禾在偶像劇《實習醫師鬥格》裡飾演女醫生，甜美外型加上火辣身材，被封為「最美女醫」，近日她到小琉球遊玩，換上比堅尼泳裝，胸前香豔春光全都解放，豐滿上圍讓人眼睛大吃冰淇淋，也引起網友熱議。

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夏宇禾日前到小琉球渡假，還搭上遊船出海，享受陽光及海洋，只見她穿著白色深V比堅尼，擠出深邃事業線，胸前的渾圓形狀看得一清二楚，纖細腰線和翹臀更是火辣，她也自嘲因為這次出遊曬黑了：「怎麼樣都白不了欸，然後小小曬一下就黑的要命，好啦至少有留下美照做紀念～」

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夏宇禾曾在台劇《風水世家》飾演反派打響知名度，當時在劇中穿爆乳婚紗，尺度大開讓現場驚呼連連，是為了戲劇第三次挑選禮服，只是沒想到禮服尺度這麼大，她害羞說，當天一換上禮服，就連導演都說；「這樣要怎麼拍...」

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