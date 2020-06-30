《海賊王》真人版？台女切西瓜驚見神秘花紋　網民：好像惡魔果實

隨著夏天的到來，市民都喜歡吃西瓜消暑，不過台灣西瓜品種眾多，每種品種也都各有愛好者。對此，日前台灣就有一名女網友在《 爆怨公社 》中PO文提到，將剛拜拜完的西瓜切開想要品嚐時，卻赫然發現西瓜的果肉上有相當奇特的造型，讓原PO感到相當不可思議。

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原PO在文中表示，近日她在端午節拜拜完後，想要將一顆西瓜剖來吃，沒想到當她將西瓜切一半後，果肉上竟然出現稀有的「如意紋」奇景。從照片中可見，從西瓜的果肉上可以判定品種應該為小玉西瓜，再仔細觀察會發現，西瓜的果肉上，有一圈圈捲起的紋路，就像孫悟空頭上的緊箍咒造型，與一般我們看到的西瓜有很大的不同，實在相當奇特。原PO看到後也說道「雖然西瓜吃起來不甜，但是這個形狀真的太可愛了！」

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不過也有網友指出，只要將西瓜「橫切」通常都會有這樣的紋路出現，所以並不是稀奇的事。

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