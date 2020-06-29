台女褲腳露出「神秘紫色內衣」　尷尬畫面網民恥笑：底褲當襪著？

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

近日台灣有女網友停等紅燈時發現前方電單車司機的褲管外露異物，仔細看竟然是條「底褲」，這尷尬一幕讓她猶豫是否該告訴對方，照片在網上曝光，引來網友瘋狂恥笑！

相關圖輯：台妻揭發另一半偷藏「透明底褲」　老公一句淡定回應　網民讚高招（點圖放大▼▼▼）

+10
+9
+8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO在「爆廢公社」發文表示「一早眼睛迷濛，看到這畫面整個醒了」，只見這名女司機的腳踝出現一條「紫色底褲」，而且剛好卡在褲管外，疑似出門太趕沒有注意到，面對這景象讓她進退兩難，於是詢問網友「請問此時該不該告知對方呢？」

相關圖輯：台女着內衣驚見一粒粒「珍珠」！　背後真相嚇窒網民：唔敢着底褲（點圖放大▼▼▼）

+4
+3
+2

貼文立刻掀起熱議，眾人紛紛留言表示，「每日一善就決定是妳了」、「依我敏銳的觀察，這一定是前天晚上底褲跟褲子一起脫，結果隔天直接套上去所導致」、「妳不懂，那是今年最紅的飾品」、「沒襪子用底褲代替」、「原來這就是傳說中的，嚇到底褲鬆了」、「好厲害的穿法、「底褲穿到這個境界也是神」。

網友停等紅燈驚見尷尬一幕。（Facebook@爆廢公社）

麥當勞紙巾「長短不一」原來有用途？　員工一句話令網民恍然大悟
台式飲料「正常甜」背後邏輯有玄機？　網民震驚：竟然都沒想到！
秋葵除咗白烚仲可以點食？行內人分享日本老人最愛「專業食法」
台網紅挑戰放手喝珍奶　自嘲G Cup突變大平台　一張相吸七萬心心
台網紅米砂竟是大話精？性感女模揭恐怖真面目：每個圈子都討厭你
台女私處傳惡臭　下一秒流出芝士瀑布　衝擊畫面嚇窒醫生：爛掉了

延伸閱讀：

台灣哪裡適合獨自旅遊？ 網友點名「3縣市」：玩整天不無聊

客人退房後將棉被摺成「豆腐干」 網友提醒：千萬別這麼做

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。