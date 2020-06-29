台女褲腳露出「神秘紫色內衣」　尷尬畫面網民恥笑：底褲當襪著？

近日台灣有女網友停等紅燈時發現前方電單車司機的褲管外露異物，仔細看竟然是條「底褲」，這尷尬一幕讓她猶豫是否該告訴對方，照片在網上曝光，引來網友瘋狂恥笑！

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原PO在「爆廢公社」發文表示「一早眼睛迷濛，看到這畫面整個醒了」，只見這名女司機的腳踝出現一條「紫色底褲」，而且剛好卡在褲管外，疑似出門太趕沒有注意到，面對這景象讓她進退兩難，於是詢問網友「請問此時該不該告知對方呢？」

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貼文立刻掀起熱議，眾人紛紛留言表示，「每日一善就決定是妳了」、「依我敏銳的觀察，這一定是前天晚上底褲跟褲子一起脫，結果隔天直接套上去所導致」、「妳不懂，那是今年最紅的飾品」、「沒襪子用底褲代替」、「原來這就是傳說中的，嚇到底褲鬆了」、「好厲害的穿法、「底褲穿到這個境界也是神」。

網友停等紅燈驚見尷尬一幕。（Facebook@爆廢公社）

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