E Cup台灣女主播餵人奶　蕭彤雯苦呻乳房崩壞　無數媽媽集體共鳴

台灣女主播蕭彤雯和老公育有4歲半兒子和13歲女兒，經常公開分享育兒日常的她，日前也在節目上公開了「哺乳辛酸史」，透露原先擁有豐滿的上圍，殊不知卻因為餵奶的緣故，乳房整個「大崩壞」，獲得不少哺乳媽媽的同感。

哺乳媽媽奶下垂非係最慘？連置入假體隆胸都冇得救？點圖看絕望真相（點圖放大▼▼▼）

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蕭彤雯日前登上《新聞挖挖哇！》，透露了原先引以為傲的E奶，在哺乳後變型一事，她解釋，女性在生小孩之後，乳房便會開始充滿乳汁、膨脹，會在短時間內變大很多，然而原理就跟很多人體型變胖一樣，瘦下來皮容易鬆掉，也因此很多人在哺乳後會「下垂」。

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蕭彤雯表示生了兩胎，而且都有哺乳，哺乳的時間也都不算短，兩胎分別喂了1年、8個月，坦言：「下垂其實不是最痛苦的，而是哺乳完過1、2年，會很明顯發現胸部少了上半部。」提及自己在生小孩前，胸部就已經很豐滿，在生完小孩後，罩杯又升級，然而在退奶之後就會發現，原本圓圓的胸型，突然間只剩下半部，「上半部很像山崩，只剩下山壁」，而且很多女性都跟她有一樣的問題。

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蕭彤雯提到，自己曾經在生完第一胎時，很沮喪地跟認識的整形外科醫師聊過這個問題，詢問隆乳「可不可以只做上半部」，對方表示一般放入假體的手術是絕對不可行的，唯一的方法是「打東西進去」，例如近期很熱門的自體脂肪移植。

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