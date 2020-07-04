英女放工回家太熱除晒衫　以為未婚夫敲門　全裸應門結果超尷尬

盼等另一半回家，誰知全裸打開門才發現是陌生人，英國女網民大呻是整輩子最尷尬時刻。她解釋當天放工回家後因太熱脫光衣服，之後聽到有人在敲門，她以為是未婚夫沒帶鑰匙，於是全裸衝去開門。結果發現是個陌生的薄餅外賣員，外賣員怕怕羞的道歉即轉身走人，氣氛尷尬到爆。

英女以為未婚夫敲門，全裸開門發現是敲錯門的外賣員。（示意圖／資料圖片）

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女網民近日在Reddit討論區撰文大呻自己遇上人生最尷尬時刻，她解釋因為自己是英國人，習慣攝氏20多度的氣溫，但近日溫度升至30多度，所以有晚下班回家後，即開冷氣順便把衣服連內衣脫光輕鬆一下。

當時樓主碰巧收到未婚夫的訊息，表示跟朋友聚會後很快回家。結果隔了15分鐘聽到有人敲門，她以為是丈夫回來，未穿衣就興奮的跑去開門，更大叫「hello baby」（嗨，寶貝），詎料一開門就驚見眼前不是愛人，而是一位年輕的薄餅外賣員。

英女以為未婚夫敲門，全裸開門發現是敲錯門的外賣員。（示意圖／資料圖片）

兩人感到無比尷尬，外賣員見到全裸的樓主更是嚇呆了，他小聲的說「抱歉，我敲錯門了」，然後轉身離去。樓主反應不及，約5分鐘後真正未婚夫終於回家，樓主向他說明剛才發生的一切，未婚夫聽後爆笑稱：「如果我是他，我想我會把薄餅給你。」

不少網民亦留言表示笑翻，「做了外賣員多年也未遇過這些事」、「一生難忘」、「你為這個孩子增加了心理陰影」、「你的房子應該會變成熱點」、「樓主下次再開門嗎」。

（Reddit）

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