台22歲美女遭前男友禁錮虐打重傷　男方家人懶理　阿爺竟然咁講

分手要狠！千萬別拖泥帶水，萬一遇上「恐怖情人」後果嚴重！日前，台灣有facebook群組爆出22歲貌美女生遭前男友虐打，甚至被強拉回家中繼續打，而前男友的家人竟全部懶理，待警方接報到場時女生已身受重傷，送院後發現她全身處瘀青及小腿骨折，涉事男子現正依傷害罪接受調查。網民大鬧女生的前男友是恐怖情人，更狠批男方的家人儼如共犯，惟男子的爺爺受訪時，竟解釋孫兒的暴力行為全因「太愛」前女友。

22歲的台女樣子甜美，但被前男友打得滿身滿面都是瘀傷，要送院留醫多天。（fb群組「爆料公社」圖片）

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事件在fb群組「爆料公社」公開，台中蘇姓女子於6月8日遭姓謝前男友襲擊，被強拉回謝男家中虐打。蘇女被打到只能用爬的方式，前去懇求男方家人協助，惟未獲援手。其後因謝男打人時產生的聲浪太大，鄰居覺得可疑下報警。當警員上門調查時，謝男一度聯同家人將蘇女藏起，迫令她不可出聲；幸警員最終發現女傷者，當時她虛弱得只能向警方說：「我沒辦法走，幫我叫救護車。」

警方其後交代案件詳情，指警員到場時未發現爭吵或女子遭毆打的情況，應門男子稱只是普通男女朋友爭執，警員仍要求要見到女子才離去，男子始肯帶女子出來，當時該女子的精神狀況很差，而且表示身體不適，需馬上送院治理。警方指涉事女子在過程中未有提及被人毆打。

Ｘ光照片顯示台女的右小腿被打到嚴重骨折。（fb群組「爆料公社」圖片）

蘇女送院時雖然意識清楚，但院方發現她全身包括眼眶、後背、雙手、雙腳都有嚴重瘀青，而右小腿骨折，傷勢嚴重，醫護人員亦質疑：「到底是怎麼打得打成這樣？」蘇女治療至上月15日才出院，當時已通報有關當局跟進。警方得知蘇女傷勢嚴重，已要求謝男到案，會依傷害罪處理，家暴令亦已生效。

台媒調查發現，謝男今年22歲，生性多疑，常懷疑長相甜美的女友和其他男生有曖昧關係，雙方今年3月曾爆發口角，女方提分手。至上月8日，他們在一個烤肉聚會上重遇，謝男不滿前女友和其他男生互動親密，酒後出手打人，繼而強行拖女方上車回家毆打。

女方的鄰居亦告訴台媒，指蘇女早已提出分手，但謝男不肯，「他這個恐怖情人，這太恐怖了吧？」。那居又透露謝男在事發前2天晚上已經在鬧事，上來敲門騷擾。謝男的爺爺回應台媒追問時，竟替孫子的暴力行為找借口，稱孩子「太愛（蘇女）了啦」，所以才難接受對方交其他朋友。

網上流傳的照片顯示，蘇女幾乎全身都被打傷，雙眼瘀青，從Ｘ光片中見到其右小腿嚴重骨折。事件引起網民嘩然，狠批男生的生為暴力冷血，同時指其家人沒有到女生伸出援手，儼如共犯，「全家都是畜牲」、「現行犯，家人全部幫兇不用負刑責嗎？」