台女遭男友冷落問應唔應該結婚　網紅律師：有一點懷疑都不該結

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位姊妹你好，有句話是這麼說的：「你真的必須要至少結婚一次，這樣才能知道現在單身究竟有多美好。」所以，如果你對於現在的單身生活非常不滿，結婚就對了，因為結婚會讓你知道，「沒有最糟，只有更糟」這八個字怎麼寫。

聽到這裡，不要以為我反對結婚。畢竟身為律師，沒人結婚，我要怎麼讓人離婚？有沒有過得很好的伴侶？當然有。但是，基於婚姻就是一場跌跌撞撞的賭注，沒有人天生就可以適應婚姻或另一個人，因此需要雙方極高度且持續的愛、自制與體諒，以及非常好的運氣。所以，美好的婚姻比日本進口的壓縮機還要稀少嗎？是不多。許多人現在還沒離婚，是為了怕麻煩、為了孩子、為了錢、為了習慣、為了虛幻的一個家，但不代表他們還適合在婚姻裡。

婚姻，真的很難。

婚姻，是一份契約，兩個人擁有對彼此的某些權利與義務，包括互相扶持（心理上與物質上）、財產持份、忠誠義務等等。這份契約一點也不神聖，相反的很實際。實際到某些人在婚前與婚後會是兩種截然不同的個性，這種新個性，通常都是婚姻制度本身，或是對方逼出來的。所以，如果你現在過得很好，其實沒必要一定要去被逼或是逼迫別人，除非你真誠的相信，這個人會是適合跟你遵守這份契約的人，而且你也已經預見兩個人未來的幸福「應該」可以大於二。最重要的是，你也願意為了這份契約，做出某種犧牲，而換得某些權益，否則，未來肯定會為了解除這份契約而痛苦不堪。

台女對是否應該與男友婚姻感迷惘，呂秋遠認為只要心中有一絲猶疑都不應勉強結婚。（《金都》劇照）

所以，來回答你的問題：首先，你們在婚前的現狀好嗎？你知道、我知道、獨眼龍也知道，你們現在非常不好，因為你們就像是熟悉的陌生人。他忙於工作，你的生活大多與他無關，都是自己在經營。都已經如此，你自己也知道答案，憑什麼你覺得結婚後就會好轉？婚後，我可以百分之百的跟你保證，你一個人經營婚前生活，你也一定得一個人經營婚後生活，還得一個人帶孩子、一個人毒手空閨、一個人自言自語、一個人想要離婚。況且，你以為他為何突然中猴？當然是因為他覺得時間到了、該開口了，但是其實他不想結婚，因此他的身體很誠實，直接用行動告訴你，你為何不放彼此一條生路？

你們的過程，大致上就像這段歌詞：「從相識到現在、從冷淡到關懷、從拒絕到依賴、從陌生到相愛。從深信到疑猜、從疼愛到傷害、從炫爛到蒼白、從廝守到分開。從感動到感概、從體諒到責怪、從期待到無奈、從狂喜到悲哀。」

婚姻這件事，只要現在有一點懷疑，即使就那麼一點，那都不應該進入。因為，那點懷疑，其實是你的守護神在提醒你，多想三分鐘，生命更美好。父母逼婚？讓他們自己去跟他結婚。小孩逼婚？自己生一樣可以領取單親補助。社會氛圍逼婚？你又不是要跟摩天輪結婚。年齡逼婚？台灣並沒有規定，幾歲以後不結婚要槍斃。因此，如果有那麼一點點懷疑，你到底為什麼要結婚？走在紅毯的那一天，你就不覺得那會是鮮血鋪成的道路嗎？你知不知道，從此以後就不能任性，要好好的肩負起跟另外一個人共同承擔的責任？有意思的是，不能像婚前一樣的我行我素，對於很多人來說，是一件痛苦的事情，這種痛苦累積久了，就會把怒火發洩到另一半身上，覺得都是他害你走入這段婚姻。

四年很可惜？是可惜。但如果不能正視你們之間的問題，我寧願你維持現狀，而不是踏進婚姻裡。否則，往後得花另一個四年來離婚，你把青春當作了什麼呢？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）