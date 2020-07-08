【裝修實例】西環城暉大廈450呎2房　55萬廚廁對調空間運用更極致

文：裝修佬 混搭風流行於現今的室內設計，但要在風格之間互相配合得好並不容易。本次裝修佬帶大家參觀這單位，結合了工業風和日系風格，一剛一柔的組合會帶出怎樣的效果呢？

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單位基本資料：

堅尼地城城暉大廈／實用450呎／2房1廳改成1.5房2廳／工程費用約55萬／居住人數2大

業主期望能把工業與日式風格融入家居當中，剛柔並重且具功能性的室內設計對設計師Andrew來說是極具挑戰性的項目，他除了從色彩、建材入手，更把日本文化融入間隔設計之中，讓兩者調和得適而。

業主希望有浸浴的地方，因此設計師把浴室和其中一間房的位置改裝成廚房，而浴室則調動到原先廚房的位置，令廚房和浴室的空間變得更大更實用。（裝修佬提供）

隔間改動：廚廁對調靈活調動 空間運用更極致

原本單位如上圖般2房1廳，浴室與廚房都較小並且相依。由於業主希望有浸浴的地方，因此Andrew便大膽地改動了間隔，把浴室和其中一間房的位置改裝成廚房，而浴室則調動到原先廚房的位置。這一改動，能令廚房和浴室的空間變得更大更實用。

由於拆除了一個房間，客廳的空間寬闊了不少。為了加強和風的味道，Andrew在睡房前加設一個半開放式的和室，除了多了半房的感覺，在玄關加設一個深淺木色的鞋櫃後，輕鬆地分隔了飯廳與客廳的區域，把單位變成1.5房2廳的效果，空間運用得非常優秀。

視覺層次：日本空間文化 巧妙以層次劃分區域

室內順著動線觀察，會發現視覺上有許多層次，如睡房前和室的懸空書架、廚房加設木框內有長形玻璃等等，整體感覺營造很多凸出或內嵌，不同空間堆疊的視覺效果。

Andrew指出這靈感來自日本人尊重個人空間的文化，就算在家中也希望能劃分出不同的個人小空間，有一定的私密度。因此在不同區域如和室、窗台等也以木框圍邊，美觀有享受之餘，是以一種不強硬的方法，強調了區域的分界。

客廳設計：水泥石紋建構工業風 日系木元素取舒適平衡感

工業風經常使用水泥質感的牆身，本次客廳的梳化背牆選用了水泥質感的牆身，再用木材間出一條條木框，模仿日本老宅的木屋結構，把細膩和風和工匠大器的工業味道融合起來。

另一方面，地面則用了深灰石材質感的地磚，與全屋活潑的木元素碰撞起來，視覺上兩種風格平均地佔有單位的一半，上白下灰，讓人觀感平衡舒適。

客廳正上方設置了一條T型木橫樑，感覺有如日本屋子中的木橫樑，但原來這T型橫樑是單位原有，Andrew巧妙地把這橫樑用木材包裹，把單位缺點搖身一變成了設計的一部份，讓橫樑融入空間之中。

飯廳位置有一將黑鐵支架加上深色木材枱面的飯桌，線條俐落的飯桌帶出工業風味。飯桌旁的窗台加設了木框，簡約白牆身配搭木框，再加上精緻的竹藤圓吊燈，又一次把原始感的工業風與柔和的日系設計交錯共融起來。

全屋最吸睛的地方莫過於大門正前方的日式塌塌米空間，和室的寧靜感撲面而來。（裝修佬提供）

和室設計：精緻多用途和室 工作聚會儲物通通兼備

全屋最吸睛的地方莫過於大門正前方的日式塌塌米空間，和室的寧靜感撲面而來。半開放式和室以淺色木材圍邊加上一個小梯階，把空間分隔出來。淺色的和室，空間深處則以沉實深木色的工作檯作平衡。

這個和室用途隨著業主的生活隨而變換，早上起床後它是一個衣帽間，工作時則可使用木枱，朋友到訪時可坐在清涼的麻質蓆上聊天聚會。和室設計亦考慮到儲物空間，上升的地台下可以儲放不少物品。

睡房設計：極簡設計 內藏觀海恬靜小茶室

和室的玻璃趟門裡便是睡房，睡房極簡的設計中內藏著Andrew最喜愛的一個位置，就是窗台。窗台是香港人又愛又恨的位置，因為它很難改裝且難以給予實際用途。

而Andrew卻看中它是單位裡最近海且觀景極佳的位置，以木框、木趟窗花和小茶几把它改造成一個和風的小茶室，淡淡的陽光曬進房間時可以邊看海邊品茶看書，享受寧靜的一刻。

廚房設計：玻璃半開放式廚房

客廳水泥背牆內藏暗門，內進後又是一個與別不同的小空間。睡房以和風為主，廚房與浴室則傾向有「剛」質感的工業風。廚房以灰色為主調，不同層次的灰階加強廚房的工業風味。另一方面上方也加置木廚櫃及木百葉窗調和，減低工業風的冰冷感。

廚房最特別的是有一塊以木框圍邊的大長形玻璃，把廚房原本密閉的特性改變成半開放式，能在煮飯時觀察到客廳情況且不會令油煙飄出室外。

浴室設計：時尚酒店設計 日式浸缸別出心裁

浴室同樣使用大面積的極深色石紋牆磚與地磚帶出工業風，在有限的空間內為平衡觀感，使用了相對客廳更淡更柔和的橡木儲物櫃，儲物櫃櫃身伸延出來的木製廁紙掛架也非常有心思，小小的用具足以令日系感倍增。

早前提到把浴室調至廚房原本位置，是由於業主想要一個浸浴的位置，Andrew作出此改動後浴室寬敞不少，足以容納廁所、淋浴及浸浴設備。浴室設計帶有現代工業風的感覺，除了灰色石紋牆身，選用了黑色的水龍頭及rain shower設備，以內嵌牆身作擺放淋浴用品的位置，有如時尚酒店。

浸浴位置並非使用一般傳統浴缸，而是用磚砌出一個高身的日式浸缸。Andrew更貼心的設置了台階，方便業主可以享受一個既時尚又舒適的浸淋時光。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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