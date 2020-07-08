HK-M港產口罩加推$20多一盒優惠　Level 2成人口罩$75/50個

本港新冠肺炎疫情大逆轉，突然爆出多宗本地個案，市民需繼續常備口罩！香港口罩科技有限公司HK-M在facebook公布消息，稱在徇眾要求下，於今日（8日）中午12時起，至9日晚上11時59分，再次推出加20元多一盒ASTM Level 2成人口罩優惠。

香港口罩科技有限公司 HK-M預售B99口罩。（香港口罩科技有限公司FB圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

HK-M港產口罩剛於4日至5日推出優惠，凡購買價值130元的成人非獨立包裝口罩，只要加20元再多一盒，每盒只能加一次，變相每盒只售75元。由於反應熱烈，事隔3天公司決定再次推出優惠。

HK-M口罩優惠詳情：

日期：7月8日中午12時起至9日

地點：HK-M網點

款式：成人非獨立包裝$130/盒（175*90）（50片）

規格：ASTM F2100 LEVEL 2，BFE、PFE、VFE >99%

出貨日期：非獨立將於訂購後14個工作天內出貨

有口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5