【新冠肺炎】多服維他命C可防疫？註冊營養師：過量反而有損健康

文：註冊營養師 李瑋珩

新冠肺炎肆虐，近來幾乎每個客人都會諮詢有關營養補充品與增強免疫力的問題，其中最常問到的是維他命C補充品。究竟服用維他命C補充品能否對抗肺炎？攝取過量維他命C又會否對身體造成損害？

維他命C有助支持免疫系統功能，維持抵抗力，促進受損組織痊癒及並幫助鐵質吸收。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

維他命C有助支持免疫系統功能，維持抵抗力，促進受損組織痊癒及並幫助鐵質吸收。如攝取不足夠維他命C，有機會出現容易流牙血及傷口難以痊癒等徵狀。

根據文獻記載，適量補充維他命C （每天大約200毫克）或對加快普通傷風感冒痊癒有幫助，但沒有證據指出能減低患上傷風感冒的機會。至於新冠肺炎，暫時醫學文獻中並沒有研究指出補充維他命C有預防肺炎的功效。

坊間營養補充品中，維他命C含量各有不同。適量服食補充品雖然未必有效預防肺炎，對身體亦無太大影響，但過量攝取維他命C對身體會有壞影響，有機會出現噁心、肚瀉等腸胃問題，甚至影響腎功能。以成年人來說，如每天維他命C攝取量超過2000毫克即屬過量。

根據食物安全中心建議，成年人每天的維他命C攝取量應不少於45毫克。維他命C豐富的食物主要為新鮮的蔬菜水果，例如橙、奇異果、菠菜、番茄及燈籠椒等等。從飲食中每天攝取最少兩份水果及三份蔬菜，一般已能攝取足夠維他命C。

如果懷疑自己缺乏維他命C，或正考慮維他命C補充品人士，建議先諮詢註冊營養師或醫生。

同場加映，更多健康資訊話你知！（香港01製圖）

↓↓↓新冠肺炎｜少出街唔夠維他命D影響免疫力？營養師出馬教你咁樣做↓↓↓

+ 3 + 2

作者簡介：

李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/DietitianChloe/｜Instagram：chloewhlee