台媽曬比堅尼性感照　相中人竟是50歲外婆！　逆齡基因震驚網民

隨著運動風氣盛行以及保養技術日新月異的幫助下，越來越多人即使年過4、50歲，臉蛋、身材看起來仍如同20多歲的年輕人。有台灣網友在「爆廢公社」貼出一張比堅尼女子背著男孩的照片，原以為是母子天倫樂，想不到照片中的比堅尼女子竟是原PO媽媽，而小孩是原PO兒子，和傳統印象的阿嬤形象不符的外表讓網友驚呼「這是當阿嬤的人？我不相信」。

原PO在爆廢公社貼出一張在泳池邊的照片，只見一名穿著比堅尼的女子、肩上還背著一個可愛的小男孩，原以為是大方曬自己和兒子的天倫樂，不料原PO在貼文卻說背著孩子的其實是自己媽媽。

50歲外婆外表形象不符？按圖即睇網民留言↓↓↓

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原PO還透露媽媽22歲時生下自己、自己則在25歲時生下兒子，約莫50歲的外婆身材仍保養得宜，讓網友大嘆「這太猛了，看看自己，根本不敢穿比堅尼」。此外，原PO更爆料媽媽生了三個孩子身材還是一樣好，逆天基因讓眾人直呼羨慕。

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