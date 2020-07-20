隔夜飯放雪櫃2日再食　隨時中毒危及健康　皆因滋生呢種桿菌

吃不完的剩菜剩飯，許多人都會放進雪櫃保存，留待稍後再吃，但原來這個做法暗藏危機！台灣營養師程涵宇近日接受台媒時分享如何預防食物中毒，當中破解了多個家庭主婦常見的錯誤觀念，例如將白飯放入雪櫃冷藏超過2天，就會容易引發仙人掌桿菌中毒，吃隔夜飯隨時危及健康。

台灣營養師程涵宇表示，不少家庭主婦都誤以為白飯放進雪櫃後可長時間保存，但其實很容易導致食物中毒。示意圖。（GettyImages）

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程涵宇表示，在眾多家庭主婦的錯誤迷思中，其中最常犯的錯誤就是將白飯冷藏過久，直言：「95%的仙人掌桿菌中毒都是這樣發生的。」她解釋，不少主婦認為白飯未經調味，理應能夠冷藏相對長的時間，故會將剩飯放入雪櫃長時間保存，但卻容易導致食物中毒。

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程涵宇建議，假如家中有剩飯，可保存在維持攝氏60度以上的電飯煲內，亦可放入雪櫃冷藏，但必須在2天內食用；若早已預料會存放超過2天，則應放在冰格保存。

假如家中有人帶飯回校或上班，同樣要加倍小心。中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存指出，當事人除了需注意食物污染問題外，也要避免飯餸長時間存放在濕熱環境，使病原菌大量繁殖，因此夏季期間風險更高。

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