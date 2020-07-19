18歲男生1日1杯奶茶　手指腳趾關節突腫脹起角　痛風發作急入院

不少人喜歡喝奶茶，但喝太多可能惹來嚴重後果！內地00後男生小海（化名）日前突痛風發作，腳趾和手指關節脹起，長滿大大顆的痛風石，痛得他無法走動需送院。醫院檢查後發現，原來小海喝太多奶茶，經常是每天1杯的喝，導致體內產生過多尿酸。醫生指年輕人少運動又偏好高糖飲品，就會增加患痛風的風險；而小海經歷這趟痛苦後表示怕怕，大呼「再也不喝奶茶了」。

小海的手指關節長滿了結石，大顆到關節都腫脹起來。（微博圖片）

小海因痛風急性發作，痛到走不到路要入院治療。（微博圖片）

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18歲的小海是佛山高明的高中生，平時唯一愛好就是喝奶茶，「一般2天喝1杯，1天1杯也是有的」，日前他的手腳突痛到令他慘叫出來，腳部腫痛到無法走路，更發現手腳關節內長出一塊塊白色石頭，結石的稜角還凸了出來，令指節間脹到像丸子一樣，隨即求醫。

廣東省第二人民醫院風濕免疫科主治醫生鄭少玲解釋，小海愛喝的奶茶是高糖飲品，人體代謝過程中會產生過多尿酸，「痛風就找上門了」。她稱小海第一次應診時尿酸已經很高，四肢長滿痛風石無法走動，需做抗炎及降尿酸治療，血尿酸水平回穩，至7月14日他已可走動。

看圖了解如何預防高尿酸

小海其實在4年前已試過痛風發作，當時情況不算嚴重，醫生要求他注意飲食及開了藥，但他沒有戒口又不按時吃藥，現在想起來非常後悔，看到自己手腳的情況即嘆道「再也不喝奶茶了，也會好好吃藥，控制飲食，定期回醫院覆查」。

內地痛風發病個案有年輕化趨勢，00後青少年出現痛風亦很常見，鄭醫生認為這與年輕人愛喝高糖飲品又缺乏運動有關，若發現關節出紅腫、發燒疼痛，可能是痛風急性發作。如果吃太多高嘌呤食物，例如紅肉、海鮮、動物內臟等，會積壓太多尿酸，導致腎臟來不及排泄，令尿酸鹽結晶沉積在關節軟骨，導致發炎疼痛。

鄭醫生坦言愛喝奶茶等高糖飲品也是痛風病發的主因，因現時部分年輕人甚至將這些飲品當水喝，大量果糖會轉化嘌呤令尿酸增加。鄭醫生強調，如果有痛風家族史，小孩一旦出現高尿酸血症，就應該按醫生指至減重、控制飲食及用藥。

（綜合）

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