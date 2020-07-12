伊能靜被指舊鞋當新鞋賣　報稱新貨竟有漬兼發黃　網民：賣原味？

內地女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》成為網民熱議話題，其中52歲台灣女星伊能靜參演後是非不斷，不僅因年齡被網民攻擊，又因評論已故香港天后梅艷芳情路「很慘」而被炮轟，令其傳被飛出節目兼人氣插水。最近又有網民爆料，指伊能靜於二手交易平台出售衣服及鞋子，標榜是「全新帶吊牌」的高跟踭鞋，卻有明顯黑點及發黃污漬，被指是明目張膽講大話騙錢，網民更留言問：「賣原味嗎？」

網民爆料指伊能靜於二手交易平台出售衣服及鞋子是「二手當全新」，而且質素參差。（微博圖片）

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內地網民貼出的二手交易平台頁面可見，伊能靜不時放售自己或丈夫秦旲的衣服和鞋子，當中部分註明「只穿過一次」，部分則標榜為全新。或因為是明星賣家關係，衣物商品的價格不算便宜，約為280至500元人民幣（約310至554港元）不等。不過，爆料者指伊能靜出售的衣服及鞋子疑似沒有經清洗處理，部分更明顯有用過的痕跡，不明白為何仍能成功出售。

帖文中顯示的一對白色高跟涼鞋更引起網民熱議，商品介紹指該對「女士魚嘴涼鞋」標明是「全新帶吊牌」，而新舊狀態亦顯示有4粒星，售價為230人民幣（約255港元）。

伊能靜出售的其中一對白色高跟涼鞋標榜是全新，惟相中可見疑有穿著過的痕跡。（微博圖片）

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雖然注意事項中有聲明「二手物品每人定義不同」，實物的呎吋及顏色或有誤差，惟從相片可見，標榜「全新」的涼鞋的鞋墊上有明顯黑點，鞋踭亦已「綑黑邊」，鞋面的透明膠更已發黃，狀態猶如已穿著過多次。

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不少網民看過帖文後大呼噁心，直指涼鞋「像垃圾一樣，看着圖片彷彿能聞得到味道」、「好歹擦一擦再賣給別人啊」，批評伊能靜「張着眼說謊」、「這也能說是全新真的服了」。亦有網民嘲諷稱「是太缺錢上綜藝節目嗎？」、「賣原味嗎？」。

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