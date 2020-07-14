雞排妹集資開發情趣產品　飛機杯藏秘密武器：會帶你找到新世界！

雞排妹鄭家純日前出席直播平台13Live記者會，善盡代言人職責連換兩套爆乳禮服，大秀雪白上圍。她最近正在募資開發情趣產品，第一波計畫推出飛機杯，之後還會有女性用品。她雖然無法親自試用飛機杯，但靠著手感測試，自豪「這一杯可能會成為台灣之光」，內藏秘密武器，會讓使用者「找到新世界」。

因為主持兩性衛教節目《深夜保健室》，雞排妹發現還沒有藝人進軍情趣市場，於是打算自創品牌，目前正在與團隊研發系列產品。相較於吳宗憲打算開直播罵人，雞排妹表示自己的直播內容還沒想好，就看粉絲有沒有什麼建議，「大家想要我做什麼我就做什麼」。

雞排妹性感現身直播平台13Live記者會及IG美照（點圖放大▼▼▼）

+ 33 + 32 + 31

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

她雖然因為疫情影響，沒辦法繼續日本的演藝工作，但在台灣的代言、活動和節目完全不受影響。近日她投資股票有成，還上財經節目並接受財經線專訪，推薦的股票被網友戲稱是「雞排妹概念股」。不過面對許多酸民嗆她不專業，雞排妹相當淡定，低調透露「有跟的都有賺到錢」。

雖然事業運暢旺，但雞排妹哀號桃花運完全沒動靜，還是停留在先前大家熟知的日本醫生。她不排斥認識新朋友，但似乎沒有異性敢追求她，因為雞排妹開出其中一項條件就是「收入要比她高」，這樣雙方的價值觀、消費習慣才不會落差太大。

相關圖輯：雞排妹自揭日本工作慘況！連續18小時做唔停 拍片拍到內褲掉下來（點圖放大▼▼▼）

+ 15 + 14 + 13

雖然很多人都說可以不要計較收入條件，但雞排妹坦言現在在父權的社會下，男生還是比較辛苦一點。「就算他跟我再一起沒有壓力，他的家人跟朋友也會給他壓力。」而先前與她分租的香港室友今天也到場支持，沒被之前的新聞嚇跑，自己也在發展網紅事業。

相關圖輯：雞排妹隨身帶安全套？但更恐怖的竟然是…（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

延伸閱讀：

「歡樂合唱團」女星遊湖失蹤 警方尋獲遺體

李玟悲喊「醫治破碎心靈」 網瘋傳9年豪門婚出問題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】