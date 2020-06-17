豆花妹點解輸畀雞排妹？顏值極高卻半紅不黑　網民分析背後原因

一名網友在PTT八卦版發文，感嘆「豆花妹」現在沒推出知名代表作，藝人轉型之路不算太成功，想知道是不是因為取錯藝名，才導致在螢光幕前消失。多數網友認為問題出在「顏值頂，但其他魅力真的普通」、「定位不明」，走錯路線。

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原po以「豆花妹是否輸在沒取藝名？」為題，文內舉出蝴蝶姊姊當例子，雖然起初是兒童節目主持人，轉型成功後就改成「愷樂」。他覺得「豆花妹」太隨性，如果改用其他藝名，說不定不像現在沒沒無聞。對此，網友指出問題並不出在藝名，而是輸在「沒有魅力」。

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網友回應「豆花妹顏值頂，但其他魅力真的普通」、「雞排妹比較正也比較有腦」、「豆花妹我覺得只是沒找到適合她的角色」。甚至有人直批，「只有臉蛋，沒特色又沒人捧」，也難怪輸給同時期出道的藝人。

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