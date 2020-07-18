台男生發現爸爸疑有外遇驚家變　網紅律師勸母親：請勇敢做抉擇

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

這封信到此為止，只有139個字，不過讓人心疼的讀出了很多訊息。

這個男孩（我知道是男孩，因為有照片）是很貼心的孩子。爸爸應該有外遇，媽媽是不是知道，難說。媽媽看來沒有經濟能力，或者同時要兼顧家務與上班，但仍然跟青春期的男孩關係緊密，可見花了大量心思在陪伴孩子。爸爸可能經濟能力比較強大，或是在經常的爭吵時比較強勢，甚至有可能有言語或肢體的家暴行為。男孩懼怕爸爸的權威，但仍然深愛爸爸。他很沒有安全感，擔心家庭分裂，也長期目睹媽媽受苦，希望可以挽回這個家庭。

這是我在這短短且不完整的訊息裡，讀到的秘密。基於我個人不成熟的預測，有些話我想跟小男孩說，也想跟媽媽說。至於爸爸，如果媽媽下定決心要提告，那就到法院說：

「親愛的同學，謝謝你願意告訴我這件事。爸爸有沒有外遇，其實媽媽可能知道，她只是還沒下定決心要處理。以後你就會瞭解這個道理：『當對方不愛你，或是已經有別人，其實你想知道，就會感受到』。所以，你不用懷疑這件事，因為你無法做什麼，這是爸爸跟媽媽之間需要處理的感情問題。

呂秋遠指男生父親有沒有出軌，可能母親早已知道，作為子女不宜介入父母的感情世界，只要表示支持便足夠。（《夫婦的世界》劇照）

我必須要誠懇的跟你說，爸爸即使有外遇，也不代表不愛你，他只是不愛你媽而已。你不用想辦法去看他手機，因為看了只會有兩個結果：看不懂；或是看懂了，但是很難過。你也不用跟媽媽說，因為她或許已經知道，只是還在猶豫要不要跟他結束夫妻關係而已。你只要把你愛媽媽的心意堅定的告訴她，而且讓她知道，你很謝謝她這幾年來為你所做的事情。在爸爸離開她的時候，勇敢的跟媽媽站在一起，如果爸爸還願意愛你，請你跟他保持好一點的父子關係。但如果他對你或者媽媽家暴，不可以容忍，一定要對他聲請保護令。

天沒有塌下來，你不要擔心。即使有一天，爸爸與媽媽不再住一起，你還是有爸媽，而且也還是有家。他們只是不能繼續維持婚姻而已，而且，或許你會更開心，因為至少不用再看到他們吵架了。

不要介入他們的感情世界，但是請你讓媽媽知道，你支持她的所有決定。」

「親愛的媽媽：你的兒子很貼心的寫信給我了。我知道你要做任何決定都很難，但是相信我，為了一個完整的家、為了兒子還能表面上擁有雙親，因此忍氣吞聲，其實你的孩子都看在眼裡。未來他可能會同情你，但是仇視他的父親；或者變成跟你先生一樣的人，用權力霸凌他的配偶，甚至瞧不起你，以為可以這樣對待另一半。

他有沒有外遇，我想你其實很清楚，不需要你的孩子幫你蒐證。但是你對他的忍讓，不會讓事情好轉。關於外遇，如果他不能割捨外面的女人，就請你跟他好好談，放自己一條生路。關於爭吵，如果是他會習慣性的吼小孩或是你，也請你提出保護令的聲請，你是爸媽的寶貝、兒子的依靠，沒道理要被一個男人大吼大叫。

請你勇敢的做出選擇，你兒子已經在跟外人求救了（雖然我不知道為什麼會找我）。請不要口口聲聲說，我是為了這個完整的家。不然，我很怕你在若干年後，對著你的兒子大吼：『我之所以變成這樣，還不都是為了你！』

你選了、你做了，然後要你兒子承擔他沒選過、做過的事，那很令人悲傷。未來是你自己的，別讓孩子保護你，更別辜負孩子對你的期望。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）