新冠肺炎｜台灣Burger King遭大陸網民抵制　民眾為何怒火中燒？

3月29日，知名餐飲漢堡王（Burger King）台灣公司因為其3月25日在Facebook的兩則宣傳文章將套餐命名為「武漢肺炎剋星」而上了大陸社交平台新浪微博的「熱搜」，並引發大陸網友強烈不滿與批評，出現要「抵制漢堡王」的呼號。

漢堡王（Burger King）台灣公司因為其3月25日在Facebook的宣傳文章將套餐命名為「武漢肺炎剋星」，引發大陸網友強烈不滿與批評，並出現要「抵制漢堡王」的呼號。（網絡圖片）

隨後漢堡王大陸公司「漢堡王中國」火速發表聲明，強調兩者是不同公司，同時替漢堡王台灣公司向大陸網友致歉，並且已要求台灣公司刪除相關文章。此外，漢堡王中國還表示，雖然生意受到疫情影響，但仍願捐出100萬人民幣馳援武漢，並為上海、深圳、江蘇等地的一線醫護人員、高速道口工作人員和社區志願者免費供餐。

而漢堡王中國的回應顯然能受到大陸網友的青睞，同時由於兩者屬於不同公司，因此大陸網友也平息「抵制」的聲浪，至此，大陸網友對「漢堡王」的情緒便算平息，該則「熱搜」的討論度也直線下滑。不過台灣漢堡王會否受到台灣網友批評是「跪舔」，後續反遭到抵制仍是未定之天。

其實漢堡王台灣公司並沒有違反「一中」原則或搞「台獨」，但卻因為將新冠肺炎稱做「武漢肺炎」而遭到大陸網友揚言「抵制」，這件事其實在一定程度上反應出兩岸之間的誤解和摩擦將隨着疫情的發展越演越烈。

首先，由於兩家公司是分屬不同的代理公司，從商業運營的角度來說，不同公司採取「入境隨俗」的方式應該是合理的。而在兩岸三地不同的代理公司因為政治事件引發爭議和批評的事件，這並非第一次發生。2019年8月5日，發源於台灣的飲料店一芳水果茶香港分店因為支持罷工，而被大陸網友懷疑有「港獨」傾向。隨後大陸的「一芳水果茶」在一篇微博文章表示「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，並指對於違約門市將採取解約動作，稱「絕對不允許任何意圖分裂國家的行徑」。而後台灣分店又遭到台灣網友的「抵制」，陷入「一芳各表」的尷尬處境。

而由於台灣品牌捲入「一國兩制」的紛爭，蔡英文還回應稱：「水果茶我們當然希望天然的最好，加了政治味就不好。」希望兩岸三地的一芳水果茶不要因為政治問題而影響生意。

漢堡王的情況和一芳有些相似但也有不同之處。相似的地方是兩岸三地都有不同公司或代理商在經營，但其組織架構的歸屬，一般人可能也搞不清楚，因此只有品牌名稱是相同的，但其中的公司運營手法可能差異很大。而不同的地方則是，一芳的情況的確和政治相關，但漢堡王對於「武漢肺炎」的說法如果被認為是政治事件，可能在一定程度上會有「無限上綱」的問題。其中的關鍵其實是大陸網友在疫情期間對「武漢肺炎」的說法帶有憤怒的情緒反應。

如果了解兩岸新聞的人可以知道，台灣官方到目前為止仍然是將新冠肺炎命名為「武漢肺炎」，當然其中的原因或許有道理或者沒道理，但在台灣將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」顯然是一種約定俗成，或者說符合「政治正確」，因此，我們可以後涉地批評漢堡王台灣公司對此的政治敏感度不夠，導致漢堡王中國公司意外「躺槍」，但顯然這是因為兩岸的視域不同而產生的，對於台灣公司來說，一開始壓根沒有想到這會有問題，甚至沒想到這會引發後續的政治風波。

而兩岸企業從中可以得到的教訓或許是，未來兩岸的「雷區」相信會越來越多，如果要堅守商業「和氣生財」的不二法則，那麼如何增加政治敏感度和避免「踩雷」，以及不幸「踩雷」後的公關流程，幾乎已經是企業要在兩岸遊走的基本功。而這更加突顯兩岸的衝突和對立，似乎有越演越烈的趨勢，使得兩岸官方和民間的容忍度越來越降低。