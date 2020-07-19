香港人口罩7.21起售現貨　限量優惠價$89/50個　網購設中童款式

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情反彈，昨日（18日）新增逾120宗確診及初步確診個案，市民對口罩需求持續。本地品牌「香港人口罩」將於周二（21日）推出「ER-T1」3層防護口罩，限量500盒，每盒50個售89元，市民可到指定地點購買現貨；同日另設網上認購，預計出貨為8月1日起。

本地品牌「香港人口罩」將於周二（21日）以優惠價發售「ER-T1」3層防護口罩，限量500盒。（fb「香港人口罩」）

「香港人口罩」昨日於facebook專頁公布最新口罩發售詳情，其中「ER-T1」3層防護口罩將以「回饋港人優惠價」發售，每盒50個裝售89元，每個口罩平均1.78元。另外，市民於周二可同場選購其他產品，包括「ER-99」納米5層口罩和「HK-L2」醫療級3層口罩，售價分別每盒30個裝售150元，以及每盒30個裝售99元。

帖文表示，市民周二除了可到指定地點購買外，官方網站同日亦會開放認購，並且增設「中童口罩」，每盒30個裝售78元，設粉藍和粉紅色。

本港新冠肺炎疫情反彈，人人戴口罩防疫，多間口罩廠接連公布最新發售詳情。（資料圖片）

指定地點發售詳情：

開賣日期：7月21日開始

「ER-T1」三層防護口罩（限量500盒）

回饋港人優惠價：每盒50個裝港幣89元

規格：歐盟EN14683-01標準

*BFE（細菌過濾效率）≥95%

直購地址：葵涌葵豐街福業大廈1007室

辦公時間：周一至五上午11時至晚上7時

星期六上午11時至下午5時（星期日及公眾假期休息）

同場即買其他產品：

「ER-99」納米五層口罩

售價：每盒30個裝港幣150元

*PFE（微粒過濾效率）≥99%

*BFE（細菌過濾效率）≥99%

*VFE（病毒過濾效率）≥99%

「HK-L2」醫療級三層口罩

售價：每盒30個裝港幣99元

*PFE（微粒過濾效率）≥98%

*BFE（細菌過濾效率）≥98%

＊以上貨品全部香港製造

同日網上認購詳情：

認購網址：www.hkermask.com

增設「中童口罩」

顏色：粉藍 / 粉紅

尺吋：14.5cm x 9cm

售價：每盒30個裝港幣78元

*PFE（微粒過濾效率）≥98%

*BFE（細菌過濾效率）≥98%

出貨日期：8月1日開始

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。