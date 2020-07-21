性感韓模靠可愛跑出　曾拒絕加入女團爆黑幕：被要求掀裙檢查身材

網紅行業大行其道，令不少俊男美女都改變跑道，放棄投身傳統娛樂圈。韓國網紅兼模特兒權赫靜（권혁정）以完美身材及可愛臉蛋在網紅界跑出，早前更大爆自己曾有機會加入女團出道，但因為被一個「疑似會長」的長官性騷擾，娛樂公司亦多重設限，最後她拒絕簽約轉做模特兒。

韓國網紅兼模特兒權赫靜（권혁정）以完美身材及可愛臉蛋在網紅界中跑出。（IG「hyuk1031」圖片）

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權赫靜現年25歲，在韓國是有名的性感模特兒之一，與很多韓國女性一樣擁有白裏透紅的肌膚及瓜子臉，身材甚有曲線美之餘，34C上圍輕露事業線更令人覺得誘惑非常！ 她的YouTube頻道有多達15.2萬名訂閱者，權赫靜經常分享自己的生活或是女性向內容，如美妝、穿搭或打扮等等。

不少網民都認為權赫靜本身「有樣有身材」，指她可以出道成女星或加入女團，有更好前途，她親身解答網民疑惑，說自己本有機會成為女團成員，但練習時曾經有「疑似會長的長官」現身，在一間小房間內要求她「把裙子拉高讓我看看身材還須整（容）哪裏」，令她覺得被性騷擾，加上簽約7年之間多種自由都會被限制，甚至要根據經理人公司的建議整容，及將自己做過會影響形象的事如吸煙都必須清楚交代，令她覺得自由被大大限制，故最終決定退出。權赫靜雖然覺得可惜，但亦因為現時的工作有趣而沒有後悔當日的決定。

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