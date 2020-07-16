美日混血模特兒Ami最靚係對眼　超精緻樣子配絕佳魔鬼身材無得頂

混血兒的美貌總是不會令人失望！美日混血兒Ami（アミ）以超級標緻的外表見稱，魅力沒法擋，而且由於她是一名模特兒，身材線條亦都無得彈！Ami亦有經營網店銷售女裝衣服，更會親身上陣做模特兒。

美日混血兒Ami（アミ）以超級標緻的外表見稱，魅力沒法擋，而且由於她是一名模特兒，身材線條亦都無得彈！（IG「amyypatton」圖片）

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Ami（IG「amyypatton」）是美日混血兒，自小在夏威夷長大，因而說得一口流利的英文。樣子標緻的她很容易就令人看得出她是一名混血兒，特別是一雙眼睛就最有外國風情，配合日系風格及啡金色長頭髮，相信男女網民一概都會有心動感覺！除了樣子甜美之後，Ami做得模特兒，身材當然唔會差。Ami在IG上面不時大派福利照，穿起泳衣、低胸裝等輕露事業線，誘惑度真的是爆晒錶！

除了模特兒的身份之外，Ami亦都有經營網店，專門賣各種衣服。而且Ami會親身上陣做衣服的真人模特兒，大大增強說服力！

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