K Kwong測試口罩發現超恐怖畫面　顯微鏡下驚見毛髮加碎昆蟲

本港新冠肺炎疫情持續，市面有很多不同公司生產的口罩，質素參差。專為口罩檢測的化學博士鄺士山（Dr.K Kwong），昨日（21日）在facebook專頁公布一項口罩測結果，從顯微鏡查看下驚見嚇人畫面，雖然他沒有公開是哪一間公司出品，但警告一眾口罩廠謹慎處理，「分分鐘係你奶嘢（瀨嘢）」。

顯微鏡下口罩表面驚見不少深色塊狀碎片。（K Kwong FB圖片）

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K Kwong昨晚連發多個有關口罩的帖文，其中一個代工生產（OEM）的成人口罩測試，以顯微鏡查看口罩質素，結果顯示口罩表面驚見毛髮加碎昆蟲，K Kwong直言驚嚇得「要洗顯微鏡、洗手、消毒，啱啱嘔完」，更表示下次再驗口罩要戴好口罩及上防護衣。

他在帖文中沒有指明是由哪間公司生產，只警告一眾口罩廠，「你哋唔努力啲，下次分分鐘係你奶嘢（瀨嘢）」，又稱自己會繼續抽查其他口罩廠，希望各廠家做好些。從上載的顯微鏡圖片可見，淺藍色的口罩表面確有不少深色塊狀碎片，而再近鏡影出來的條狀物是否蟲子，或要有待進一步測試才能確定。然而亦有網民提出質疑，表示檢驗品由他人提供，會否有人有意抹黑，先污染口罩才寄給K Kwong檢驗。

香港大學公共衛生學院研究團隊早前亦公開冠狀病毒在物體上的殘留時間，發現病毒於口罩表面可以長達7天，內層則可多達4天。

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原文：【新冠肺炎】似流感又可無病徵？1分鐘看懂新冠肺炎症狀13個須知