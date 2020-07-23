啦啦隊女神遇變態求賣原味絲襪　網民卻錯重點：好像堀北真希！

網路節目《漂亮小姐姐》訪問台灣棒球場的人氣啦啦隊女神李若潼，不僅能歌善舞，笑起來還有點像日本女演員堀北真希。目前還是學生，同時也是樂天啦啦隊女孩，對於兼顧工作、課業有一套。

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李若潼表示，學校的課程每周都會集中在兩天內上完，其他天則能好好地安排自己的工作，儘管有工作衝突到課業，學校老師還是很尊重同學的工作，會稍微通融，但該做的功課跟考試還是會盡本份完成。

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李若潼爆料，棒球場所謂的「髮香區」其實是「禁區」，那是一區坐在啦啦隊女孩身後的位子，類似演唱會搖滾區的座席，因為靠的很近，所以聞得到女孩身上的一些味道，若潼害羞的表示：「你們確定聞到的是髮香？不是乾洗髮或是定型液的味道？」她說時常有很多球賽會是連續兩天進行，再加上女生洗頭其實蠻麻煩，所以多數女生會選擇乾洗髮，因此髮香區大家聞到的真的不是髮香。

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李若潼IG有6萬粉絲追蹤，坦言也受過騷擾，有人私訊問她：「可以買妳穿過的絲襪嗎？」雖有高人氣，但她在感情中卻曾遇渣男，現在已經單身兩年半。至於擇偶標準時，她希望對方身高有176公分到183公分之間、身體健康、牙齒整齊、體重要在70公斤到86公斤之間，喜歡又高又壯且笑起來好看的男子。

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