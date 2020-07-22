雞排妹突變台灣股神？鄭家純投資兩個月喪吸84萬　賺20%靠這一招

「我20歲的時候就知道自己是月光族，不管賺多少錢，都可以花得一乾二凈」雞排妹接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時，坦承自己也沒想到，有天會從月光族搖身一變成為他人眼中的股市勝利組。

雞排妹說：「我是對錢沒什麼感覺的人，自然對投資理財也沒感覺，以前都是賺多少花多少，後來經紀人看不下去，為了強迫我存錢，要求我每個月先算好生活費，領薪水的時候只領生活費出來，其他的錢就放在公司帳戶。」

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雞排妹說，去年底經紀人告知，存款有一定金額了，建議把那些錢拿去買0050（元大臺灣50）、0056（元大高股息）ETF或是金融股，很穩定還可以領股利。

新手進場都是隔天賣出 套牢教訓上了一課

雞排妹笑說，自己的俗辣個性，一開始只拿預計進股市的三成資金當作練習，因為覺得這樣就算虧了也不會太心痛。

不過，雞排妹也坦言，剛開始進場的時後都是隔日沖（隔天賣出），漲一點就怕得要死，不知道到底要不要賣，甚至連交易有手續費跟要繳稅都不知道。雞排妹表示，到了今年三月下旬因為疫情爆發股災，發現當時股價都是農曆年前的七八折，覺得可以加碼進場了，但是當時亂接刀子，被一檔生技股套牢，一直拖了四個月，最後受不了才賣掉。

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雞排妹說：「我之所以一直沒賣，是因為它在未實現損益帳上那一條，不斷警惕我自己應該要更謹慎、有紀律，想好什麼時候該出場，深深讓我學了一課。」有了教訓，雞排妹學乖了，往後投資都有先設停利點，「我覺得從股市交易中，我更認識我自己的個性，我是吃魚身就很滿足，並不會去看有沒有買在最低點賣在最高點的人。」

雞排妹也分享自己在操作上，會留意最近有沒大事，因為本身俗辣個性，所以一覺得不妙就先清掉，不然就是賺到6%就會先走；至於停損標準則是跌超過5％一定殺。「短線其實就像是在賭博，不需要找支撐點，但中長線的話就會找支撐點買進。」

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2個月賺進84萬元台幣 今年獲利目標是賺到20％

此外，雞排妹也公開自己的對帳單，證明在5月10日至7月10日的兩個月間，賺了將近84萬台幣，不過她也坦承自己本身個性是控制狂，喜歡把生活過得很有條理，因此不管是設定停損停利點，或是今年的獲利目標，都很有紀律跟規劃。

雞排妹說：「炒短線其實非常累，不只每天9點一早起來操盤，晚上也要盯美股，所以我自己今年的獲利目標設20%，目前已經快達到，希望可以盡快脫離看盤生活。」

雞排妹分享自己2個月賺近84萬台幣的對帳單。（ETTODAY授權使用／記者林敬旻攝）

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