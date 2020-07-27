男友堅持先供樓後結婚　台女感迷惘　網紅律師：婚前不要談錢！

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

差點共體時艱的妹子你好，這件事要分兩個部分來討論：第一，婚前你有沒有必要幫他負擔貸款。第二，婚後你幫他負擔貸款，如何保障你自己。但是，這兩個問題其實都很棘手，因為都可以回歸到最重要的關鍵點，也就是：

「你的腦袋進水不夠多」

基本上，如果你的腦袋已經水淹金山寺，你就會勇往直前、無怨無悔、不計得失的，幫他付錢，而不是想這麼多。目前他的腦袋則是完全乾燥，想法是「我家就是你家」，所以，他也沒想要跟你儘速結婚，而是想要你先拿錢出來再說。過三年後，等房子交屋再結婚，那就是婚前財產。如果沒結婚，那就當作誤會一場，要不要還錢再說，反正房子肯定是他的。所以，這時候容我先把你的腦袋擰乾，放進一些法律常識。

首先，婚前不要談錢！即便以結婚為前提交往，沒結婚就是沒結婚，未婚妻，就是比較好聽的男女朋友而已。婚前談錢，那就準備分手後法院見，或是結婚後理不清。他買房子，當然不關你的事，這個「時」之所以「艱」，是他自己沒有這個屁股卻要吃這個瀉藥，跟你無關。你要想想，如果都論及婚嫁，他竟然不顧自己的能力，在這時候「獨自」決定買負擔不起的房子，往後他會不會繼續給你其他的「驚喜」？真的想借，那就是請他簽立本票，並且設定抵押，不過，一旦你這麼要求，那就是黑掉，在他家、在他心目中，你都是黑人。如果不這麼做，那等到他的心黑掉，你還是不折不扣的黑人。

呂秋遠認為男女雙方婚前不要牽涉太多金錢瓜葛。(《金都》劇照）

其次，婚前買房子，到底婚後能不能分？就房子本身而言，你不能分。但是就婚後所償還的貸款，你可以取得一半，這就叫做以婚後財產清償婚前債務，還是有剩餘財產分配的問題。所以，如果他真的在婚前買了這個房子，而且有貸款若干，婚後他清償了多少貸款，離婚的時候，你不能分房子的一半，但是你可以取得他已經清償的貸款一半。從這個角度來看，你要不要在婚後幫他付房貸？如果你當作是給付住在「他家」的租金，當然可以，反正離婚的時候可以拿回來。不過，離婚時你只能拿回來你負擔的貸款一半而已，這你得要特別小心。

那麼，如果他不幸死了呢？

那得要看你們有沒有小孩。如果有，你可以取得已經繳納的貸款一半，還有那間房子的一半，剩下另一半是孩子的。可是如果沒有小孩，除了剛剛的貸款半數外，那間房子就會由你跟他的父母一人一半。重點不是這個，而是如果沒小孩，你就會被說「剋夫」，你跟公婆會變成仇人，除非你放棄那一半。

經過腦袋排水工程以後，不曉得你有沒有冷靜一些？不過，如果真的冷靜下來，我擔心你就不會想結婚了。

婚前腦袋進多少水，婚後眼睛就會流多少淚。X！你要是真的有錢，不會自己買，幹嘛要幫他出錢買房子？因為愛？因為腦袋進水啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）