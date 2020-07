小三知錯但無勇氣斬纜　網紅律師：他不愛你，只愛你的肉體和便利

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

+ 2

這位姊妹,讓我來告訴你如何脫身。坦白說,愛情這件事,感性上來說,很難有對錯,但是當上第三者,在那個人離婚之前,我斷斷不相信,「不被愛的才是小三」,因為現實生活上,你就是小三,他愛不愛你,結果其實都一樣,只是如果他不愛你,只是愛你的肉體,那就更慘而已。

所以,當有人問我,「那個男人回家了,我不能接受他就這麼輕易的把我放下,我要如何報復、讓他身敗名裂」云云,我都會直接了當的回應,「你能脫身就要感謝老天厚待你了,哪裡還想要有報復的念頭」?

為什麼我會說,「不被愛的才是小三」這句話是胡說八道?原因是,婚姻是一種契約,當這份契約還沒解除,那個人就還有義務,法律上稱為「對配偶忠誠的義務」。從這份忠誠義務衍生出來的議題,就是民事損害賠償。換句話說,舉凡你跟他之間的聊天簡訊、出遊紀錄、親密合照等等,這些原本可以當作你們珍貴回憶的玩意兒,通通不能留,否則配偶一旦拿到手,就可以拿到法院、爆料公社,讓法官、律師、網友,以及天橋上說書的,講上3天3夜。

呂秋遠認為小三要思考的是對方是真的愛你嗎?(韓劇《夫妻的世界》劇照)

你的愛情有這麼輕賤嗎?

很少人天生就想當第三者,那種生活太痛苦。而對於那種「我絕對不會怎樣」的人,我都覺得講太早。我也相信,愛情來了,確實很難擋得住。可是,我不認為這一定是愛情,結婚久了,其實夫妻間還能「手足情深」,已經很了不起,生活中早已被柴米油鹽給淹沒,光是誰要去學校接大寶、誰要去陪二寶去看醫生,夫妻倆就可以冷戰1星期。他告訴你他們之間沒愛情,那是因為被生活壓垮了。馬的,他們也「曾經」愛過啊!不然怎麼會登記結婚?你能保證,你跟他之間,永遠都是幸福快樂的王子公主嗎?寫你人生劇本的人又不是安徒生,你哪來的自信,覺得自己會是睡美人?

所以,你離開他,是看完文章以後,就應該要立刻做的事情。但是,該怎麼做?

首先,收起你那柔情似水的心,思考第一個問題:他要是真的愛你,應該會做什麼事?不是應該在看完這篇文章以後,立刻去登記離婚嗎?他為什麼會一直拖著不做,講了3年,還在「快了快了」,年底加碼告訴你,我老婆又懷孕了,我也不知道為什麼。因為他有苦衷?你有苦衷、我有苦衷,這年頭誰沒苦衷?真的愛你,他不會捨得你被告、不會讓你難過、不會讓你想找他的時候,他已經在家不能撥電話、不會讓你晚上想要打小人,因為你一個人在家,但是他卻在跟老婆小孩逛夜市。

他不愛你,聽清楚了沒有?你不相信我,想要測試嗎?來,現在發一封訊息給他,說你想要「現在」跟他到擎天崗看星星,你猜他會怎麼說。他不會說,因為他會不讀,怕他老婆看到。不然這樣,你連續7天問他,什麼時候他會離婚?我跟你保證,除了週六週日他不方便回訊息以外,其他5天,他都會跟你說,他有責任,但是他愛你。然後你的愛情就會出現頭七,因為他會覺得你好煩,換另一個比較好(騙)。

所以,想通以後,第二步麻煩把他的號碼封鎖、line、微信、whatsapp通通封鎖。如果他到公司找你,就問他「先生你哪位」,再糾纏不清,就請警衛把他趕走。如果他執迷不悟,麻煩搬家、換手機,總之就像是看到瘟神一樣,能逃多遠就逃。如果你捨不得,請想想他不愛你、他只愛你的肉體,他不愛你,他只愛你的便利。而且,出去玩會被跟拍、做愛會被闖入、你會被告、賠對方一筆錢、爸媽會收到判決書、你的名字會上司法院網站。

The absolute way out is the best way out!

如果,我都這麼說了,你還沒勇氣離開他,那我也是佩服你的愛情堅貞,只能跟你說,到時候來找我的時候,律師費我會多收一點。最後,你可以看一段周芷若對張無忌說過的話:

周芷若冷笑道:「咱們從前曾有婚姻之約,我丈夫此刻卻是命在垂危,加之今日我沒傷你性命,旁人定然說我對你舊情猶存。若再邀你相助,天下英雄人人要罵我不知廉恥、水性楊花。」張無忌急道:「咱們只須問心無愧,旁人言語,理他作甚?」周芷若道:「倘若我問心有愧呢?」張無忌一呆,接不上口,只道:「你…你…」

你若跟他說,「我問心有愧」,他肯定也只會回答「你…你…」。因為,他本來就問心有愧,只是他不想承認而已。

快離開他啦!傻姊妹!

(文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見,不代表《香港01》立場。)