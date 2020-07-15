小三知錯但無勇氣斬纜　網紅律師：他不愛你，只愛你的肉體和便利

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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這位姊妹，讓我來告訴你如何脫身。坦白說，愛情這件事，感性上來說，很難有對錯，但是當上第三者，在那個人離婚之前，我斷斷不相信，「不被愛的才是小三」，因為現實生活上，你就是小三，他愛不愛你，結果其實都一樣，只是如果他不愛你，只是愛你的肉體，那就更慘而已。

所以，當有人問我，「那個男人回家了，我不能接受他就這麼輕易的把我放下，我要如何報復、讓他身敗名裂」云云，我都會直接了當的回應，「你能脫身就要感謝老天厚待你了，哪裡還想要有報復的念頭」？

為什麼我會說，「不被愛的才是小三」這句話是胡說八道？原因是，婚姻是一種契約，當這份契約還沒解除，那個人就還有義務，法律上稱為「對配偶忠誠的義務」。從這份忠誠義務衍生出來的議題，就是民事損害賠償。換句話說，舉凡你跟他之間的聊天簡訊、出遊紀錄、親密合照等等，這些原本可以當作你們珍貴回憶的玩意兒，通通不能留，否則配偶一旦拿到手，就可以拿到法院、爆料公社，讓法官、律師、網友，以及天橋上說書的，講上3天3夜。

呂秋遠認為小三要思考的是對方是真的愛你嗎？（韓劇《夫妻的世界》劇照）

你的愛情有這麼輕賤嗎？

很少人天生就想當第三者，那種生活太痛苦。而對於那種「我絕對不會怎樣」的人，我都覺得講太早。我也相信，愛情來了，確實很難擋得住。可是，我不認為這一定是愛情，結婚久了，其實夫妻間還能「手足情深」，已經很了不起，生活中早已被柴米油鹽給淹沒，光是誰要去學校接大寶、誰要去陪二寶去看醫生，夫妻倆就可以冷戰1星期。他告訴你他們之間沒愛情，那是因為被生活壓垮了。馬的，他們也「曾經」愛過啊！不然怎麼會登記結婚？你能保證，你跟他之間，永遠都是幸福快樂的王子公主嗎？寫你人生劇本的人又不是安徒生，你哪來的自信，覺得自己會是睡美人？

所以，你離開他，是看完文章以後，就應該要立刻做的事情。但是，該怎麼做？

首先，收起你那柔情似水的心，思考第一個問題：他要是真的愛你，應該會做什麼事？不是應該在看完這篇文章以後，立刻去登記離婚嗎？他為什麼會一直拖著不做，講了3年，還在「快了快了」，年底加碼告訴你，我老婆又懷孕了，我也不知道為什麼。因為他有苦衷？你有苦衷、我有苦衷，這年頭誰沒苦衷？真的愛你，他不會捨得你被告、不會讓你難過、不會讓你想找他的時候，他已經在家不能撥電話、不會讓你晚上想要打小人，因為你一個人在家，但是他卻在跟老婆小孩逛夜市。

他不愛你，聽清楚了沒有？你不相信我，想要測試嗎？來，現在發一封訊息給他，說你想要「現在」跟他到擎天崗看星星，你猜他會怎麼說。他不會說，因為他會不讀，怕他老婆看到。不然這樣，你連續7天問他，什麼時候他會離婚？我跟你保證，除了週六週日他不方便回訊息以外，其他5天，他都會跟你說，他有責任，但是他愛你。然後你的愛情就會出現頭七，因為他會覺得你好煩，換另一個比較好（騙）。

所以，想通以後，第二步麻煩把他的號碼封鎖、line、微信、whatsapp通通封鎖。如果他到公司找你，就問他「先生你哪位」，再糾纏不清，就請警衛把他趕走。如果他執迷不悟，麻煩搬家、換手機，總之就像是看到瘟神一樣，能逃多遠就逃。如果你捨不得，請想想他不愛你、他只愛你的肉體，他不愛你，他只愛你的便利。而且，出去玩會被跟拍、做愛會被闖入、你會被告、賠對方一筆錢、爸媽會收到判決書、你的名字會上司法院網站。

The absolute way out is the best way out！

如果，我都這麼說了，你還沒勇氣離開他，那我也是佩服你的愛情堅貞，只能跟你說，到時候來找我的時候，律師費我會多收一點。最後，你可以看一段周芷若對張無忌說過的話：

周芷若冷笑道：「咱們從前曾有婚姻之約，我丈夫此刻卻是命在垂危，加之今日我沒傷你性命，旁人定然說我對你舊情猶存。若再邀你相助，天下英雄人人要罵我不知廉恥、水性楊花。」張無忌急道：「咱們只須問心無愧，旁人言語，理他作甚？」周芷若道：「倘若我問心有愧呢？」張無忌一呆，接不上口，只道：「你…你…」

你若跟他說，「我問心有愧」，他肯定也只會回答「你…你…」。因為，他本來就問心有愧，只是他不想承認而已。

快離開他啦！傻姊妹！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）