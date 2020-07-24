日模對眼靚到似識講嘢　中短髮成熟風有女人味　性感打扮不得了！

模特兒個個風格不同，今次要介紹的這一種相信為數不多！日本模特兒「百瀬りえ」（別稱：ももせ／momose）選擇了中短頭髮的成熟風路線，加上一雙猶如懂得說話的眼睛，成功擄獲多名網民的心！

日本模特兒「百瀬りえ」（別稱：ももせ／momose）選擇了中短頭髮的成熟風路線。（facebook「momose118」圖片）

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百瀬出生於1998年今年只有21歲，但外表看來已經很有女人味。瓜子臉與一對有神的眼睛成為最大特點。不過更重要的還是，她不時都會在IG上騷身材，更會大曬事業線，令網民們都看得神魂顛倒！

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美日混血模特兒Ami最靚係對眼 超精緻樣子配絕佳魔鬼身材無得頂（IG「amyypatton」圖片／香港01製圖）

美日混血兒Ami（アミ）以超級標緻的外表見稱，魅力沒法擋，而且由於她是一名模特兒，身材線條亦都無得彈！（IG「amyypatton」圖片）

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韓國網店老闆娘人靚身材正 賣衫自己做Model有真實感又夠性感（IG「baglelin」圖片／香港01製圖）

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