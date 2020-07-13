身兼設計師同模特兒　韓系泰妹IG勁騷E級上圍　Fit爆身材好吸睛！

既是設計師，也是模特兒，實在多才多藝！泰國美女Fon（Pattaraporn Rungsuksud，IG：ffonnnfonn）擁有強大的設計觸覺，加上豐滿而且白皙的肌膚、新潮的穿搭，突顯韓系的風格，令人大讚她為「韓系泰妹」！

Fon既是設計師，也是模特兒，加上精緻的樣子、白皙的肌膚及流線的身材，令網民們百看不厭！（IG「ffonnnfonn」圖片）

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Fon是一名設計師，也是模特兒，不過最成為網民焦點的始終都是她在IG分享的照片，皆因她不時都會分享自己百變的時尚穿搭，成為女生們的參考素材。加上Fon天生麗質，精緻的樣子、白皙的肌膚及流線的身材，還有魔鬼的E級上圍，令網民們都百看不厭！

Fon另外一個特別之處就是多以歐美風格打扮現身，配合上亞洲人精緻的五官，不時都令人誤會她是韓國女子，所以亦被喻為「韓系泰妹」！

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