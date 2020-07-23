金宇彬談抗癌路　理所當然的日常變遙不可及：沒什麼事比健康重要

金宇彬抗癌成功後要霸氣回歸了，3次抗癌治療和35次放射治療讓他深刻感受到：你以為理所當然的日常，其實並非理所當然。幸福其實就埋藏在習以為常的日常裡面。他與金秀賢、李敏鎬、李鍾碩號稱韓劇二金二李的票房保證，最近不只拍廣告還接演新戲《外星人》。

金宇彬與金秀賢、李敏鎬、李鍾碩號稱韓劇二金二李的票房保證。他一直覺得自己生對了時代，「經紀人說我的長相如果不是生在現代，說不定只有流氓和幫派之類的角色可以演」 。

7月16日巨蟹男金宇彬很懂得自嘲，也有媲美周星馳（也是巨蟹座）的幽默感，經常問粉絲「有沒有去李鍾碩的見面會？」「不要去！」（他跟李鍾碩是超級好友），當粉絲看到他裸上身的照片尖叫得很大聲時，他也會撒嬌地說：為什麼看我本人穿著衣服進場時沒叫那麼大聲？

無論何時，看見人總是連忙鞠躬的金宇彬，跟耍壞的外貌不同，是個不折不扣的暖男，卻在演藝生涯高峰時被診斷出有鼻咽癌。

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過度認真也是一種病，放慢腳步重新思考，什麼是最重要的。

金宇彬在拍戲時總是非常敬業、經常親身上陣。雖然在片場異常流鼻血、喉嚨痛，但是因為擔心影響電影進度，便一直撐著沒去就醫，直到周圍的人苦勸他就醫檢查，才發現罹患鼻咽癌，為了不讓父母擔心，他更一直沒向家人透露病情或說身體不適，導致檢查出來已經不是初期。

「那些你以為理所當然的事，其實並非理所當然啊。」

金宇彬在生病期間對於這個有深刻感悟，「吃飯、睡覺、運動、跟朋友見面…..」這些以前認為理所當然的日常，因為生病的關係都變得遙不可及。

在抗癌治療期間，金宇彬每天都寫「感謝日記」紀錄日常生活中感謝的事情，就算是小事或是平凡之事，也會寫下感謝文，並且看著粉絲給他加油鼓勵的信撐過去。他也強調沒有什麼事比健康更重要，「面對死亡，深刻體悟到失去健康的生命一切都沒了意義。」這段時間女友申敏兒的不離不棄，在旁邊照顧他也更堅定了兩人的感情。

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回復健康之後，金宇彬對養生更為看重，變成「晨起人」：「起床會先喝兩杯溫開水加益生菌，30分鐘後吃早餐，再過一小時後運動，大概每天都是這樣規律的生活。」

金宇彬目前先拍攝了廣告，稍微清瘦的他，反而讓臉部輪廓變得更立體，同時他正進行新電影的拍攝，是一部以外太空為背景，講述外星人的科幻故事，這也是金宇彬睽違6年電影圈，再度回歸的重要之作。

「我很感謝找我拍戲的導演們，也很高興自己的作品沒有讓人賠錢。」金宇彬幽默的說。他從以前開始，願望總是很簡單：身體健康、努力工作、多開懷大笑。只要做到了這三件事，他就會覺得日子過得充實並且愉快。他透露自己最近正在看Netflix的《人性課外課》，而自己是導演大衛芬奇（David Fincher）的粉絲。

往年過生日的時候，被問到想收到什麼禮物，他都會說：怕給粉絲們暗示，也不覺得讓人破費收禮物這件事是妥當的，所以都回答：不知道。今年則想在家喝媽媽煮的海帶湯。或許，最幸福的感覺就是來自於我們習以為常的日常，這真的只有大病一場、在死亡面前徘迴過的人，才能深刻體會得到。期待金宇彬霸氣的重新出發。

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經歷3次抗癌治療和35次放射治療，金宇彬手寫信答謝「治療過程中看著大家給予的鼓勵的文字，讓我更加有勇氣」

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：金宇彬抗癌成功感言：「那些你以為理所當然的日常，其實並非理所當然。」停工兩年半新戲開拍】