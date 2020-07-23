台女星街訪路人冇人識？被讚似林心如卻崩潰　20年前曾紅到嚟香港

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

台灣女星張棋惠與楊丞琳同為「4 In Love」團體出身，出道20年的她近來開設了Youtube頻道，最新影片是實測隨機採訪路人，看對方是否能認出她來，而最後實測的結果也相當殘酷。

20年前曾經紅到嚟香港！這位台灣女星你認得出來是誰嗎？（點圖放大▼▼▼）

+4
+3
+2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

張棋惠選在年輕人喜歡逛的地點西門町，想看看是否有人可以認出她，只見她戴著口罩、帽子，拿平板詢問路人是否問願意停下腳步接採訪，不過一開始就接連被拒絕好多次，讓她大呼「好想哭」。

點圖看更多張棋惠美照▼▼▼

+8
+7
+6

而當她用平板秀出自己的照片，詢問路人是否認識這個人，大多數的人都覺得有印象，但是卻說不出名字，或是覺得很像林心如、林予晞，最後她就會脫下口罩、帽子，向大家自我介紹，而其中有年輕學生認出她是常會上《綜藝玩很大》的人，雖然說不出名字，但是還是讓她很欣慰，竟然有14歲的年輕人對她有印象。

相關圖輯：混血女星篠崎泫比基尼大解放：自己出去玩不用講究安全！（點圖放大▼▼▼）

+17
+16
+15
啦啦隊女神遇變態求賣原味絲襪　網民卻錯重點：好像堀北真希！
雞排妹突變台灣股神？鄭家純投資兩個月喪吸84萬　賺20%靠這一招
台灣特戰女兵「跟你說早安」火辣照瘋傳引網民哄動　官方咁回應
331呎屋變五星級飯店僅花18萬？台網紅愛莉莎莎拍片解構箇中玄機
許瑋甯瘦身關鍵秘訣：中午後唔食生果　運動融入生活邊洗碗邊減肥
性感韓模靠可愛跑出　曾拒絕加入女團爆黑幕：被要求掀裙檢查身材

延伸閱讀：

余文樂抱怨妻少做一件事　罕見爆粗口

黃靖倫37歲生日公開喜訊　升格人夫曝妻孕肚「我要當爸了」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。