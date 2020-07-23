台女星街訪路人冇人識？被讚似林心如卻崩潰　20年前曾紅到嚟香港

台灣女星張棋惠與楊丞琳同為「4 In Love」團體出身，出道20年的她近來開設了Youtube頻道，最新影片是實測隨機採訪路人，看對方是否能認出她來，而最後實測的結果也相當殘酷。

20年前曾經紅到嚟香港！這位台灣女星你認得出來是誰嗎？（點圖放大▼▼▼）

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張棋惠選在年輕人喜歡逛的地點西門町，想看看是否有人可以認出她，只見她戴著口罩、帽子，拿平板詢問路人是否問願意停下腳步接採訪，不過一開始就接連被拒絕好多次，讓她大呼「好想哭」。

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而當她用平板秀出自己的照片，詢問路人是否認識這個人，大多數的人都覺得有印象，但是卻說不出名字，或是覺得很像林心如、林予晞，最後她就會脫下口罩、帽子，向大家自我介紹，而其中有年輕學生認出她是常會上《綜藝玩很大》的人，雖然說不出名字，但是還是讓她很欣慰，竟然有14歲的年輕人對她有印象。

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