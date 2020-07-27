運動系台妹睇球時興奮跳起　驕人身材一炮而紅　真人職業反差超大

台灣一向是不少香港人嚮往的地方，台妹更是不少港男心目中的女神！台妹吳俏妞除了樣子迷人之外，更因宏偉得令人驚訝的超豐滿身材而一炮而紅，她最經典的一次就會觀看球賽時被攝影師「睇中」，拍下她不小心興奮晃胸的震撼畫面，令人即使相隔一個螢幕都甚有地動山搖之感，不禁大叫一聲「太誇張啦！」而且在驕人的身材背後，她的職業同樣令人難以置信！

吳俏妞原名吳珮瑄，在網絡上有一定的名氣，是一名網紅。（IG「peimo1018」圖片）

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吳俏妞原名吳珮瑄，在網絡上有一定的名氣，是一名網紅。吳俏妞拍的照片幾乎每一張都會開懷地笑，第一眼已經給予人活潑開朗的印象，加上一身健康的小麥色肌膚，更加令人覺得她擁有陽光氣質！

吳俏妞間中會上載自己到健身室做運動的照片，相信她會定期做運動鍛鍊身體，努力得來的成果亦完全展露在她的身材上，全身的線條比例亦都相當理想！不過最誇張的還是她的F Cup上圍，完全令人感受到「壓迫」的真正意思，有一次她穿低胸裝出走山野，在山脈之間大騷身材和事業線，令網民都概嘆相中的吳俏妞與群山一樣宏偉，令人肅然起敬！

吳俏妞最爆紅的一次，是在觀看棒球賽的時候被攝影師捕捉到，然後她就在鏡頭前興奮跳起，意外地變成令人覺得天搖地動的11秒晃胸短片（YouTube頻道「CS Sports」短片截圖）

其實吳俏妞最爆紅的一次，是在觀看棒球賽的時候被攝影師捕捉到，然後她就在鏡頭前興奮跳起，意外地變成令人覺得天搖地動的11秒晃胸短片，結果立即在網上瘋傳並令她一炮而紅，走上網紅之路。

不過最令人意想不到的其實是她的職業，原來她從事殯儀業，與本身的形象有極大反差！

（綜合）

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