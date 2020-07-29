港產皓淨口罩Level 3三防現貨發售　$128/50個　包郵極速發貨

本港新冠肺炎第三波疫情持續，市民仍然要常備口罩。本地廠家「Hygiene Mask皓淨口罩」正現貨發售ASTM F2100 Level 3口罩，VFE、BFE及PFE均逾99%，兩盒售256元，每盒50個，另有Level 2成人口罩及中童口罩發售。

「Hygiene Mask皓淨口罩」正現貨發售ASTM F2100 Level 3口罩。（皓淨口罩FB圖片）

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皓淨口罩廠房位於新界大埔，符合ISO 14644-1、ISO Class 8標準無塵車間，早前亦正式通過ASTM Level 3測試，適用於日常及出入高風險場所，如醫院、診所及確診地區等。是次推出的口罩均以現貨發售，不設限額，3至5個工作日發貨，限時期間郵費全免。

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皓淨口罩發售詳情：

時間：即時

地點：Hygiene Mask皓淨口罩官網

款式：

全新 99% Level 3 成人口罩 50片/盒，兩盒價 $256

99% Level 2 成人傳統式口罩 50片/盒，兩盒價 $225

99% Level 2 成人紙抽式口罩 50片/盒，兩盒價 $235

95% Level 1 獨立包裝中童口罩 60片/盒，藍 / 白 兩色，兩盒價 $260

99% Level 2 獨立包裝中童口罩 60片/盒，藍 / 白 兩色，兩盒價 $300

95% Level 1 獨立包裝中童口罩 60片/盒花紋別注款，兩盒價 $270

99% Level 2 獨立包裝中童口罩 60片/盒花紋別注款，兩盒價 $310

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