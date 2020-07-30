【主僕情深】同年同月生又是單親母　新加坡僱主為腦癌菲傭籌藥費

雖然外傭和僱主只是僱傭關係，但一同生活可能建立如同家人的情意。新加坡一名僱主發現來自菲律賓的外傭在帶小孩上學時，在熟悉的環境竟然迷路，檢查後發現外傭患上腦癌。女傭和僱主十分有緣份，兩人同月同日生日，同是單親媽媽，因此僱主決定一定要幫助女傭，為她在眾籌網站籌款，希望待女傭的情況穩定下來，讓她盡快回菲律賓與家人團聚。

今年6月楊女發現Sheryll表現不妥於是帶她到醫院檢查，被診斷出患上中樞神經系統淋巴瘤，並在3天內已被轉送至ICU。（Give.Asia圖片）

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該名僱主是39歲的楊思欣，女傭是來自菲律賓、34歲的Cayabyab Sheryll Dela Cruz（Sheryll），她是楊第一個請的外傭。楊思欣受訪時表示，去年8月Sheryll到她的家工作，主要負責照顧3歲兒子及處理家務。楊女指，她和Sheryll是同月同日生，因此視對方為好姐妹，而且二人也是單親媽媽，「我就因為也有照顧孩子的經驗，所以才聘請她的」。

Sheryll身體一直如常，直至今年6月中，她開始經常感到很疲累，右腿有點麻木並且疼痛，楊女曾帶Sheryll到當地診所看醫生，但醫生指她可能只是肌肉酸痛。不過有一次Sheryll帶孩子去托兒所，兩個半小時後竟發短訊給僱主說忘了怎麼去托兒所，楊女以為女傭說謊，於是去找他們，並叫Sheryll繼續帶兒子回家，自己跟在後面監視，結果發現Sheryll在巴士轉車站走了一小時，都無法找到回家的方向，楊女知道Sheryll有不妥於是帶她到醫院檢查。

楊女和Sheryll也是在7月17日生日，因此楊女特地買了生日氣球到醫院替Sheryll慶生。（Give.Asia圖片）

檢查後Sheryll被診斷患上中樞神經系統淋巴瘤（CNS Lymphoma），更因健康狀況惡化，3天內已被轉送至ICU。楊思欣指，Sheryll的醫療費用非常昂貴，「前兩個星期的藥費已高達7萬新加坡元（約39萬港元），保險公司最多只能賠1.5萬元（約8.5萬港元），她住院已經接近4星期，醫藥費估計達15萬新加坡元（約84萬港元）」，同時亦因為大腦腫脹，目前無法將她轉移回菲律賓接受治療。楊思欣指，由於她只是單親媽媽，無力承擔高昂的醫療費用，因此只好在籌集平台「Give.Asia」為Sheryll籌集醫藥費。

7月17日為楊女和Sheryll兩人共同的生日，因此楊女特地買了生日氣球到醫院替Sheryll慶生，並在醫院開視像，讓Sheryll在菲律賓的家人得知她的情況，楊思欣現在最大的希望是Sheryll的情況穩定下來，能盡快回菲律賓家鄉與家人團聚。