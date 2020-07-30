全日禁堂食︳師傅教路芥菜豬肉一湯三食$49　全程一鑊過WFH必學

全城禁堂食下，不少港人疊埋心水買齊餸留家抗疫，這時候最需要方便快捷食譜！YouTube頻道「職人吹水」經常分享本地茶餐廳文化及美食做法，星星師傅更將不少竅門大公開，早前他就分享了一湯三食組合，用芥菜、豬肉、鹹蛋做出有魚有肉家常菜，還大談醃豬肉及挑選鹹蛋的技巧。

主要材料只有芥菜、豬肉、鹹蛋。（YouTube頻道「職人吹水」授權）

星星師傅在影片中介紹了只用芥菜、豬肉、鹹蛋做材料的菜式，成本只是49元，非常適合小家庭。他提到芥菜一般分3種，這次他就選用了水東芥菜，平日白焯澆上蒜油已經很好吃，過去餐廳做成油菜非常好賣。

整個組合調味料只會用到鹽、生抽、胡椒粉等，他又提到買新鮮豬肉時，最好叫肉枱先洗一洗豬肉才絞碎，而醃製時最好加點酒，因為新鮮豬肉一定有臊味。醃肉時要撈到變「挺身」，汁水收入肉中即可。

星星師傅還提到，雖然買鹹蛋時價錢已反映優劣，但就算買較平價鹹蛋時，都要留意別買表面「灰濛濛、白晒」的，因為那些已經放了一段日子，最好買表面有些濕潤的，而好的鹹蛋打開時蛋黃不會黏殼。而這一湯三食最吸引的是「一鑊搞掂」，洗東西都方便點。

【本文已獲YouTube頻道「職人吹水」授權】