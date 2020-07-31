愛的家Family Mask口罩一盒有齊超靚10色　襯衫之選售$118/50個

本港新冠肺炎第三波疫情持續，香港品牌「愛的家」近日推出V99「十彩繽Fun」成人口罩，為沉悶的抗疫生活添色彩。今次售賣的口罩一盒有齊10種顏色，隨機檢測結果BFE、PFE過濾率逾 99%，每盒118元50個，即日起可於官方網店及卓悅全線分店有售。

按圖睇V99十彩繽Fun口罩有邊10隻色 ↓↓↓

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愛的家在fb公布新推出V99「十彩繽Fun」口罩，特點是一盒有齊10色，每盒50個，每色5隻，香港製造，耳帶亦經拉力測試，可拉起2公斤重水壺，規格達歐盟EN14683 type IIR及ASTM Level 1標準。十彩繽Fun口罩的顏色包括：蜜桃粉紅、薰衣草、日光黃、青草綠、天空藍、活力橙、夢幻紫、薄荷綠、 BB粉和胭脂紅。

愛的家曾發售蜜桃粉紅口罩，售價為109元50個，BFE>99%、PFE>97%。（愛的家fb圖片）

↓↓↓ 兩款愛的家口罩評分及規格 ↓↓↓

K Kwong香港口罩點評 愛的家Family Mask成人、兒童口罩質素如何

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愛的家V99「十彩繽Fun」口罩詳情：

發售時間：即日起

地點：愛的家官方網店 / 卓悅 Bonjour全線分店

顏色：蜜桃粉紅, 薰衣草, 日光黃, 青草綠, 天空藍, 活力橙, 夢幻紫, 薄荷綠, BB粉, 胭脂紅

規格：BFE PFE 99%、EN14683 TYPE IIR

香港製造

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