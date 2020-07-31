餐廳門口驚見畢加索餐牌　16款午餐名似鬼畫符　網民瘋狂競猜

每間餐廳的餐牌各具特色，不過最近網民發現有餐廳竟在門口放置一個具藝術風的餐牌，牌上的粉筆字如鬼畫符一樣，既似文字又似畫公仔，即使寫了不同午餐的名字亦難以即時估得到是什麼，引來不少網民瘋狂留言「猜字謎」。

網民日前於fb群組「西環變幻時」上載相片，相中可見，牌上的字幾乎重疊，午餐由A至P餐共16款，但因為字體如鬼畫符一樣，令人難以分辨每個餐名，餐牌下反貼起打印出來的告示，清楚寫明：「午餐外賣自取$40」。

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相片引來不少網民熱討，他們更嘗試猜出餐牌上的字：

A. 梅菜扣肉

B. 海皇蒸水蛋

C. 炸菜蒸鯇魚

D. 翠肉瓜枝竹排骨煲

E. 啫啫滑雞煲

F. 銀魚仔蒸肉餅

G. 菠蘿京都豬扒

H. 秘制欖角豬扒

I. 涼瓜肉碎炒蛋

J. 欖菜肉碎四季豆

K. 西檸雞中翼

L. 豆豉鯪魚油麥菜

M. 椒絲腐乳通菜牛肉

N. 蕃茄肉片蛋

O. 泰式炒貴刁

P. 菠蘿雞粒炒飯

及後有網民在留言貼出答案。（fb群組「西環變幻時」圖片）

有網民大讚餐牌設計特別，「會唔會太型」、「畢卡索風餐牌」、「寫字個條友有料到喎」、「好想去幫襯下」。

（fb群組「西環變幻時」）