叙福樓設「執枱專員」　不准傳菜免交叉感染　獲網民大讚：反應快

本港新冠肺炎疫情持續，新增確診個案連續10日破百宗，港大微生物學系講座教授袁國勇日前提及，食肆的傳播風險在於無法分開執枱和傳菜員工。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍昨日在facebook表示，旗下所有餐廳即日起設有身穿反光衣的「執枱專員」，避免員工碰到用過餐具和剩菜後再傳菜，獲不少網民稱讚「反應快」，更對一眾專員「肅然起敬」。

（fb「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」）

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在新一波疫情中，本港多區均出現食肆群組，袁國勇最近談及禁堂食措施時，指出侍應執拾碗碟時容易接觸到食客唾液，若沾有病毒的雙手再為其他客人傳菜，便會出現交叉感染，惟食肆卻無法分開執枱及傳菜員工。

黃傑龍昨日即推出新措施，稱旗下所有餐廳均設有數名「執枱專員」，其餘員工則不准收拾客人用過的餐具，以保障所有食客。他又指，一眾專員身穿反光衣，確保所有客人都能識別和監察，一旦有專員不小心傳菜，千萬不要吃，「一定要同事換畀你」。

黃傑龍呼籲，假如客人發現員工執枱速度較慢，或者要求經理收拾枱面時獲回覆「你等等我叫同事嚟」的話，希望大家多理解，強調今次新政策只為保護客人安全，「執枱專員」亦會經常消毒洗手。

帖文一出很快便引來大批網民討論，不少人稱讚新安排，「反應快，有效率」、「你咁樣好難叫人唔支持你喎」、「終於有食肆做得到」，並希望所有專員注意安全，「執枱專員責任重大，令人肅然起敬」。

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