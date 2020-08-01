男子跑步後即沖涼開冷氣瞓覺　醒來半身麻痺中風　醫生道破原因

做運動有益身心，可增強抵抗力對抗疾病，但緊記要適時補充水分，否則隨時危及生命。內地杭州1名50多歲男子近日出外跑步，回家沖涼後便開冷氣並躺在梳化入睡，未料一覺醒來竟左半身麻痺，說話也變得含糊不清。經醫院診治後，男子確診腦中風，入院3天後才康復，醫生一語道破其發病原因，竟與身體嚴重缺水有關。

中年漢跑步後疑未有補充足夠水份，在開冷氣的家中睡着後中風，醫生提醒巿民運動後要飲足夠的水。圖為2019年杭州馬拉松情況。（杭州馬拉松官網圖片）

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腦中風的中年男子王先生（化名）日前外出跑步活動筋骨，跑了數圈出一身汗後便回家休息，甫回家就開冷氣及洗澡，其後躺在梳化上入睡。不過，他睡醒後卻發現左手和左腳不聽使喚，走路一瘸一拐，連手機也拿不穩；起初他以為是睡姿問題，惟症狀卻愈來愈嚴重，左半身更出現麻痺，抬不動左手和左腳，甚至嘴歪及口齒不清。

男子被送到浙江省人民醫院，經檢查判斷為腦中風，需立即接受靜脈溶栓治療，3天後才慢慢康復。他後來回想，自己沒有高血壓和糖尿病，對突然中風的原因感到疑惑，醫生則指出，其發病與身體缺水有關，即他大量出汗後未及時補充水分，因而引發身體病患。

內地杭州一名50多歲男子，早前跑步回家後立即開冷氣和沖涼，翌日睡醒竟腦中風。示意圖。（資料圖片）

醫生表示，當身體大量缺水，血容量下降，血液濃縮並變得黏稠，容易形成血栓，加上事主有吸煙習慣，血管本來就較狹窄，在多重的危險因素下，導致顱內血管堵塞，血流無法通過，嚴重的話可致腦細胞壞死，幸好事主及時送醫，否則或有後遺症。

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