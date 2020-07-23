跑步都減肥失敗？台減肥教父一招極燒脂　心率成最大關鍵

每天明明很努力忍熱飆汗的跑步減肥，但身上的肉肉始終纏著你不放嗎？可能是有些小技巧遺漏了！台灣減肥教父邱正宏指出，脂肪要燃燒必須要有腎上腺素的刺激及氧氣幫忙運送，只要掌握「一個秘訣」並且同時維持跑步20～30分鐘，即能達到最大的燃脂效果。

針對兩大燃燒脂肪的條件，跑步瘦身自然無難度！（點圖了解▼▼▼）

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掌握跑步技巧就能幫助你加倍燃脂！邱正宏醫師指出，想要靠跑步瘦身，不僅要看時長還得觀察身體的心率。以醫學角度來看，脂肪燃燒必須具備2個條件，包括腎上腺素的刺激及氧氣的運送，由於腎上腺素一分泌即刺激脂肪細胞的細胞膜，啟動脂肪細胞，將裡面儲存的脂肪滴分解為脂肪酸及甘油，此為腎上腺素刺激脂肪分解的過程。

再來，邱正宏醫師解釋，但脂肪被分解為脂肪酸及甘油後，運送到粒線體燃燒時需要氧氣，「這是為什麼要有氧運動才能燃燒脂肪，無氧運動它不是燃燒脂肪，不是說無氧運動不好，而是說它當下並沒有燃燒脂肪。」

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人們因為跑步使得心跳加快、呼吸急促，即代表腎上腺素分泌出來了！邱正宏醫師解釋，腎上腺素分泌燃燒並非先燃燒脂肪，而是先消耗肝醣，「肝醣進來分解成葡萄糖，再接氧氣它才會燃燒，一直到肝醣用盡後脂肪才會開始燃燒，會經過至少20分鐘。」因此跑步的時間長短也很重要。

邱正宏指出，若一個人跑步輕鬆，即使快走心跳也未有明顯變化，心率沒有增加，腎上腺素分泌不夠，啟動脂肪燃燒的過程不夠劇烈，燃脂的效應自然不會太好。因此他建議大家務必運動到「最大心率80%」，計算方式為220扣掉年齡，再乘以80%，舉例40歲者為220減掉40後再乘以80%等於144，對一個40歲的跑者來說應該達到144下心跳速率，才會啟動較好的燃脂效果。

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邱正宏醫師也提供簡單的判斷原則，當你運動感到呼吸急促、心跳加快，「有點喘又不會太喘」還有餘力可跟他人講話，代表你已經接近最大心率80%，記下該指標，未來跑步減肥時只要維持該狀態，並且持續運動20～30分鐘即達到最大燃脂效果。

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