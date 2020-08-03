奪命毒蛇│廣西男賣藥酒街頭表演玩眼鏡王蛇　遭咬耳朵斃命

你玩蛇、蛇咬你！劇毒的蛇是十分危險的動物，但仍有人以玩毒蛇作招徠，結果釀成悲劇。廣西1名男子日前在街頭賣蛇藥，當場手執眼鏡王蛇（香港俗稱「過山烏」，又稱「飯鏟頭」）表演，惟不慎被蛇一口咬中耳朵，他即時軟攤倒地，醫護人員趕到為傷者做心肺復甦急救，但他最終仍不治，而事件中的毒蛇則逃去。

男子去擺地攤售賣藥酒，他一手拿着雞，一手拿着毒蛇表演。（網上圖片）

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事發在7月29日，1名穿黑衣的男子在廣西來賓擺地攤售賣藥酒，影片中可見，該男子蹲在地上向圍觀的群眾解說，為了證明其售賣的藥酒有效，他一手拿着雞，一手拿着黑色的毒蛇示範，不時讓蛇靠近雞。

目擊者稱，不知道什麼原因，蛇突然咬到男子的耳朵，男子中了蛇毒後很快就倒地，初時圍觀者還以為是表演的一部份，後來發現男子沒有反應，於是報警。

咬到男子的是眼鏡王蛇，是世上體型最長的毒蛇（香港俗稱「過山烏」，又稱「飯鏟頭」），事發後蛇逃離現場，不知去向。

醫護人員趕到時，男子已沒有心跳，他們為男子進行心肺復甦，不過搶救逾2個小時後，男子終證實不治。醫生指，男子的耳朵有被蛇咬到的痕跡，但其他部分是否被咬到則暫未仔細檢查。據了解，咬到男子的是眼鏡王蛇，是世上體型最長的毒蛇，事發後蛇逃離現場，不知去向。

事件引來熱論，有網民指「自己拿毒蛇做廣告，咬死自己」、「賣假藥的下場」、「他用事實向圍觀群眾證明，他的蛇藥沒效果！」，不過亦有人說最少證明了他的毒蛇是真有毒，「別人的蛇都是拔了毒牙的，你搞個真的」，也有人同情他，認為生活不容易，他才出來擺攤，沒想到卻賠上性命。