旗袍太緊身脫不掉　日本女作家纏鬥「顏面崩壞」

日本女作家桐澤多惠（桐沢たえ）近日網購了一件薄紗旗袍，豈料穿上拍照後始發現太緊身，甚至無法脫下，遂在Twitter上求救，但她上載「掙脫」旗袍的照片窘態百出，令一眾網民忍俊不住！最終她要等到母親回家幫忙才能脫困。

桐澤多惠的筆名是「水上庭」，畢業於東京藝術大學，2012年出版個人的同人誌小說，2017年正式成為作家，並舉行過多場展覽。當日她在Twitter上求救稱該件薄紗旗袍太緊身，自己無法脫掉，後來還越來越激動，「不行呀！我的肩膀不脫臼的話絕對脫不掉」、「我發現一著急，身上汗水就會令旗袍緊黏在皮膚上，會更難脫下來，所以我打開冷氣和電風扇，坐禪來消除心中的雜念」、「祖母曾經說過，不要穿你無法脫下的衣服⋯⋯」。

她一度心灰意冷，「今天為了脫這件旗袍耗盡了所有力氣，什麼事都不想做了」、「我真的沒有辦法了，在家人回來之前只能一直穿着這件旗袍。如果在這期間有人速遞送貨的話，我就完蛋了」。等到晚上母親回家，桐澤多惠才成功脫下旗袍，「她一邊幫我脫旗袍，一邊罵『你這個笨蛋』，害我哭了一下」。

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桐澤多惠將「脫」的艱辛過程全記錄下來，錄得逾20萬個讚好，不少網民留言稱覺得非常惹笑，「第1張：性感、第2張：是美女、第3張：破壞一切的風格，我喜歡」、「好厲害！一個人可以從模特兒變成恐怖電影主角！」、「第二張和第三張照片的反差，大得令我一度以為是男扮女裝」；不過也有人好心提點「只要以雙手交叉往上的脫法，較小的衣服通常也可以脫得掉」。