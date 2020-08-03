連性能力都可以預測？台男自稱有超能力　形狀長短一秒感應

台灣藝人閃亮亮因為敏感體質，從小就能感應到其他靈體，不僅如此也能敏銳察覺他人性能力，器官大小長短或是私密情事，曾因此幫助了一位化妝師，不過因為「講太多」被神明懲罰，現在他已經不能暢所欲言。

連性能力都可以靠超能力感應？按圖看「閃亮亮」點樣講▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

閃亮亮在《新聞挖挖哇》中透露從小預知能力特別強，不僅能命中同學暗戀對象的喜好，連性能力都能感應到。他說曾經有一位學姐轉學了還會傳欣賞對象的照片請他幫忙看，他不僅能看出對方喜歡喝珍珠奶茶，還包括性能力，他說：「我看得到形狀、長短、寬度，女生的也看得到！」

相關圖輯：性愛冷知識︱擔心下體太細？三大理由不用焦慮 陰莖調查不可靠（點圖放大▼▼▼）

+ 9 + 8 + 7

現場嘉賓一臉難以置信，閃亮亮舉實例證明，曾經在劇組裡有位化妝師因為財運差請他幫忙看，但他卻一眼看出化妝師身上的虎爺神像裡已經沒有虎爺，他說：「因為妳常常在家裡房間看三級片、常常玩玩具，對開光點眼的虎爺很不尊敬，你不可以這樣！」

相關圖輯：「體育老師」有性暗示？雞排妹談台灣邪骨術語 竟揭骨妹可怕遭遇（點圖放大▼▼▼）

+ 26 + 25 + 24

雖然被調侃感應的事情都很奇怪，但閃亮亮說自己只要感應到就直接說出口，結果被警告太多嘴，可能會折損自己的福報、果業，因此神明將他的能力關起來，現在已經無法像過去一樣了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】