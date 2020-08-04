台女工作7年存錢買2房單位出租　男友突要求加名　網民：吃相難看

住屋問題困擾了很多情侶，就算持有物業也可能衍生其他煩惱！台灣一名女網民表示自己存了6、7年錢，在25歲時買了1個兩房兩廳的房子出租，收到的租金足以支付供樓開支，但突然交往1年多的男子「希望房子也可以登記他的名字」，讓女網民相當震驚。不少網民稱男友的企圖太明顯，「吃相難看」，甚至建議分手「放生」。

樓主指，她高中畢業就去科技廠上班了，住在家裡，存了六、七年的錢，在25歲時買了一個兩房兩廳的單位出租。示意圖，非涉事單位。（資料圖片）

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該名女網民在facebook群組「靠北女友」中發文，表示男友30歲，自己則28歲，交往一年多，她指最近男友講的話讓她有點震驚，原來男友希望樓主的房子可以加入登記他的名字，「他說能夠幫我負擔貸款的部分，所以希望也能登記他的」，但樓主直言房子是認識男子之前買的，「跟他並沒有關係」。

突然交往一年多的男子「希望房子也可以登記他的名字」，讓女網民相當震驚。（《分手再說我愛你》劇照）

樓主解釋，她高中畢業就去科技廠上班了，住在家裏，存了6、7年的錢，在25歲時買了一1兩房兩廳的單位出租，該個單位當時值600多萬台幣（約158萬港元），首期250萬台幣（約65萬港元）。樓主指，租金和車位出租已經足夠償還房貸，甚至有餘下的部分，「可是他很堅持，我有點搞不懂他的想法，如果他想要房子自己去買就好了呀，畢竟都30歲了，有買房的能力吧？」

帖子引來網民的熱論，不少人看出男子的機心，「應該是想貪你的房子」，亦有人指叫男友付一半首期，才把房子加入他的名：

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