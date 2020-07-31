九龍站樓盤設計特別　浴室洗手盤旁放電腦　網民：貧窮限制想像

香港被稱為「奇則之都」，時不時有別樹一格的裝修或室內家具擺設，令人大開眼界。有網民發現九龍站一個樓盤示範單位圖片，竟將整套電腦放置在開放式浴室內，電腦旁邊更設有洗手盤，因而引起網上熱議。

有網民發現九龍站一個樓盤示範單位圖片，竟將整套電腦放置在開放式浴室內。（網頁截圖）

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該網民將照片上傳至連登討論區，指無聊看這個位於九龍站的樓盤時，發現單位浴室竟有一部電腦，疑似將浴室與書房結合。樓主又補充指，發現主人房洗手間只有馬桶，不能沖涼，但這浴室就跟書房結合兼不設門，「係我見識少定點？。」

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根據地產公司官網資料顯示，該單位實用面積為953呎，三房兩廳，從VR照片可見，浴室面積頗大，設有淋浴及企缸，並有大玻璃窗景觀，非常寫意。而企缸旁邊則有一個洗手盤連雲石面梳妝枱，但最令人百思不得其解的是，梳妝枱同時是一張書桌，上面放置了電腦熒幕、桌機及鍵盤。

帖文隨即成為網上熱話，網民嘖嘖稱奇，直言「貧窮限制了想像」，又不斷猜想將浴室與書房結合的用意；但更多人擔心旁邊就是洗手盤，「啲水直接彈落電腦，順便洗塵？」、「部電腦做好防水未？」，又指業主要提防觸電。不過有眼利的網民發現，在官網上載的照片中，梳妝枱並沒有放置電腦，只是普通放有護膚品等物件的梳妝台，相信原意不是作書桌之用。

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（連登討論區）

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