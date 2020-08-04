千萬別看《哆啦AV夢》！網民集體童年崩壞　微博極速被下架有原因

近日哆啦A夢劇場版《哆啦A夢：大雄的新恐龍》即將在台灣上映，沒想到在上映前卻迎來最大危機。實況主懶貓3日在社交平台上發出警世文表示，「千萬不要看哆啦AV夢」引起討論，包含大丸、仙界大濕、MMD（咪咪蛋）等都在下面崩潰大喊，「我被精神污染」，粉絲也紛紛留言，「我的童年崩壞了」。

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據了解，這本改編漫畫〈哆啦AV夢〉是由繪師禾野男孩所改編，該繪師以各種R18、獵奇畫風為主，這次將大家耳熟能詳的大雄又被欺負，想要找哆啦A夢拿道具報仇，卻沒想到以各種超18禁的畫面以及劇情讓粉絲紛紛崩潰，讓「我要進去了」、「大雄！？」成為近期新一代哏圖（Meme）。

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此外，由於過於展開、R18的劇情，也讓此篇迅速在微博上被下架，繪師表示本來畫這個就是給圈內人看的，而且自己一直都在做獵奇題材相關的創作，再搭配R18的輔助，但自己並不認為這是色情漫畫，充其量是的有低俗成分的搞笑漫畫。但他也表示，對於在開放平台發布這些東西是自己考慮不周，想跟受到影響的朋友說聲抱歉，希望大家能共同維護綠色健康的上網環境。

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