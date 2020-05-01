《哆啦A夢》官方推出免費「Stay Home」手機PC桌布　提你減少外出

因肺炎疫情的影響，數月來大家都旁住口罩﹑消毒潔手液生活，更要減少人與人的近距離接觸，而近日香港也連續 5 日錄得 0 確診人數（ 截至 4 月 30 日），不過也未能掉以輕心。日本《朝日新聞》和《哆啦A夢》官網就刊登一封「哆啦A夢」的「來自未來的信」，希望和全球打氣，以及推出免費的手機﹑電腦桌布，提醒大家不要鬆懈。

《哆啦A夢》迷抗疫必備

藤子.F.不二雄製作公司和小學館發消息指，大家可以免費在「Doraemon Channel」官網上，下載他們為抗疫期間設計的手機﹑電腦桌布。桌布主題為「Stay Home」，分有兩個版本和顏色，「哆啦A夢」和「大雄」在家中午睡的畫面，相信有看過《哆啦A夢》動漫的都會非常熟悉。在疫情肆虐的情況下，大家也可以學下「大雄」的標誌性午睡動作，多留在家中，減少外出，官方更指這些桌布可以當線上開會時的布景。

（圖片來源：dora-world）

（圖片來源：dora-world）

「來自未來的信」

現是只要進入「Doraemon Channel」官網，就會有一封「來自未來的信」彈出來，當然寫信人就是「哆啦A夢」，內容寫到：

「來自未來的信」更刊登在《朝日新聞》一整版，以及翻譯成英文、中文、韓文、泰文、印度語、印尼語和阿拉伯語 7 種語言，向全球的多國正在抗疫的人打氣。

資料來源：Doraemon Channel

「STAY HOME」桌布下載官網（按此進入）