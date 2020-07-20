全球最危險的樹│沙盒樹全棵有毒　果實爆炸種子時速200公里如子彈

大自然充滿奇妙與危險，當中有些大樹更是生人勿近，甚至比猛獸更危險！日前有日本網民在Twitter圖文並茂介紹名為「沙盒樹」的危險性，指除了全棵樹都有毒外，當果實成熟時更會炸開，種子以近200公里時速激射，威力勁如子彈，彷如天然暗器，如被射中要害可致命，帖文隨即引起網民關注。

沙盒樹的果實成熟後會炸開，發出類似開槍聲音，種子以時速近200公里的速度激射到十米遠。（網上圖片）

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沙盒樹（學名Hura crepitans）原來一直被列為「全球十大最危險樹」的前列，其原產地位於南北美洲熱帶地區，包括亞馬遜熱帶雨林、哥倫比亞、秘魯及玻利維亞，樹幹布滿密密麻麻利刺，一副生人勿近模樣，而且根、莖、葉以至種子都有劇毒 ，以種子為例，一旦誤服，輕則嘔吐、腹瀉及心跳加速，若一次過服食兩粒或以上，會導致痙攣，重則死亡。

沙盒樹（學名Hura crepitans）的根、莖、葉以至種子都有劇毒，一副生人勿近的模樣。（網上圖片）

若接觸到沙盒樹的樹汁，亦會引致疼痛，如雙眼不幸中招，除了感到刺痛外，甚至可能會暫時失明。因此，在加勒比地區人士會用沙盒樹汁液製造毒箭，協助狩獵動物。

沙盒樹之所以危險，除了是不可觸碰外，更因為其果實成熟時會炸開，發出類似開槍的聲音，種子會以接近時速200公里威力激射，如子彈般射到幾十米遠處，等待生根發芽「開枝散葉」。由於種子會高速激射，如恰巧有人經過時「中彈」，隨時非死則傷。

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